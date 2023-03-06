Ці помилки з грошима руйнують ваші стосунки. Ось поради, як їх уникнути

Таємні борги

Уявіть собі, що пара одружилася, а через пів року приходить лист від банку на ім'я партнера з кредитним боргом. У такому випадку людина відчуватиме себе обманутою, адже з нею не поділились важливою інформацією. І не пояснили, чому така заборгованість виникла, не просили допомоги. Тож ситуація спричинить у кращому випадку дуже серйозну розмову, у гіршому - розлучення.

Емоційні покупки

Вони точно впливають на стосунки, якщо у парі розпланований бюджет, але хтось із партнерів на це не зважатиме. Втрата довіри завжди має наслідки.

Часто проблеми в родині виникають саме через різні фінансові цілі і їх відсутність.

Небажання заробляти більше

Відсутність фінансових амбіцій теж стає причиною розриву. Адже буває так, що один партнер розвивається, добре заробляє, а інший стоїть на місці.

Саме тому варто на початку стосунків дізнатися, чи планує кохана людина збільшити свій дохід, можливо її все влаштовує і у вас різні життєві шляхи.

Бюджетні родини

Важливо обговорювати все - відпустки, побутові витрати, покупку дому, освіту дітей. Крім того, ставити спільні цілі та формувати бюджет - повністю спільний, спільно-роздільний або повністю роздільний.

Пара вибирає той, який їй зручно. Втім, якщо у стосунках виникають конфлікти через гроші, варто спробувати інший варіант бюджету.

Приховування доходу

Коли людина приховує свої доходи від чоловіка чи дружини, виникає логічне питання - а чи є довіра взагалі? Адже нормально мати різні заробітні плати і вміти домовлятися.

Страх, що партнер захоче витрачати ваші гроші породжує недовіру, яка повільно руйнує родину.

Гарна практика, коли родина формує спільні заощадження, але й має суму для власних потреб. Йдеться не про половину зарплати, а десь про 10% від заробітку, що не має позначитися на родинному бюджеті.

Втім є пари, які справляються із повністю спільним бюджетом. Головне проговорити, скільки та нащо ви будете витрачати.