Ці помилки гроблять вашу машину в холода: не робіть так

Простій у кучугурах

Залишати автомобіль на вулиці у снігопад на тривалий час - поганий спосіб зберігання транспорту, і згубний для нього. У завалених снігом машинах швидко псується електрика, сідає акумулятор, пошкоджуються металеві, пластикові та гумові деталі, а корозія, що утворилася, "роз'їдає" кузов, деталі підвіски, гальмівної системи та трансмісії, й така біда здатна дістатися і до двигуна.

Крім того, через тривалий простій у кучугурах у палива в баку стається випаровування, окислення, розпад присадок, що призводить до часткової втрати його властивості. Осад на дні бака негативно впливає на паливну систему. Тому якщо вашому автомобілю таки довелося простояти в "сніговому полоні", рекомендується розбавити старе паливо свіжим.

Різкий старт і педаль гальма в підлогу

Практика відразу зриватися на швидкості після кожного світлофора може призвести до швидкого "облисіння" шин, прискорять необхідність міняти ступичні підшипники, гублять зчеплення в авто з механічною коробкою, а якщо ще й з автоматом, то біда буде і з пакетом фрикціонів.

При різкому гальмуванні автовласник також прискорює зношування шин і деталей гальмівної системи. Крім того, це негативно позначається на підвісці через додаткове навантаження.

Прогрівання або їзда "на холодну"

Важливість прогріти автомобіль перед тим, як рушати в дорогу, набирає більшої ваги в холодну пору року. Не лінуйтеся, коли сідаєте за кермо, постояти близько п'яти хвилин з увімкненим двигуном, щоб підготувати двигун і коробку передач до подорожі.

Знову ж таки нагадаємо про правило, описане вище: відразу газувати навіть після прогріву не потрібно, рекомендується рушати максимально плавно і на невеликих оборотах двигуна.

Так і так буде брудна

Деякі автовласники відмахуються від процедури повноцінного чищення машини в осінньо-зимовий період, аргументуючи небажання мити транспорт постійними опадами: мовляв, авто у будь-якому разі через хвилин п'ятнадцять їзди буде у бруді та сльоті. Таке ставлення може призвести до плачевних наслідків.

Річ у тому, що бруд, що накопичився, провокує утворення корозії. Також окислюються контакти, швидше псується ізоляційний шар електропроводів, потрапляє на ходовий деталі. Враховуйте також, що в зимовий час у дорожньому бруді містяться солі та реагенти. Тож мити авто бажано регулярно в будь-який сезон.

До речі, при очищенні транспорту автоексперти рекомендують особливо ретельно мити колеса, на дисках яких замерзлий бруд викликає дисбаланс, прискорюючи знос шин і ступичних підшипників.