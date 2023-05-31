Эти вопросы приводят в бешенство любого мужчину: о чем спрашивать не стоит

Каждый мужчина может составить свой топ самых неприятных вопросов или тем, которые он не любит обсуждать с женщиной. Обычно такие вопросы нарушают личные границы или же заставляют мужчину повторять что-то, что для них и так является очевидным.

Какие 4 темы могут вывести из себя практически любого мужчину - читайте в материале ниже.

"Почему ты молчишь? Что-то случилось? Расскажи мне"

Почти каждая женщина хотя бы раз в жизни говорила такие слова. И это не удивительно - дамы привыкли решать проблемы в женском обществе именно с помощью обсуждения того, что их тревожит. Так устроена женская психика - откровенные разговоры помогают снизить напряжение нервной системы.

А у мужчин все работает иначе. Когда они сталкиваются с какой-то проблемой, им нужны время и пространство для обдумывания, как же решить задачу максимально эффективно.

И во время этого процесса мужчина не готов к откровенным разговорам и обсуждениям. Еще хуже, когда женщина регулярно и настойчиво предлагает свою помощь.

Постарайтесь уловить настроение своего мужчины и, если видите, что он не готов что-то обсуждать, делиться эмоциями или переживаниями - оставьте его в покое. В нужный момент он сам вам расскажет все, что будет считать необходимым.

"Каким ты видишь наше будущее?"

При определенных ситуациях, настроении или разговорах, такие вопросы нужно задавать, это даже необходимо. Не факт, что мужчина сможет ответить на такой вопрос сразу и быстро, даже если вы женаты уже не один год. Особенно, если вы требуете немедленного ответа.

Большинство мужчин начинает чувствовать себя как на экзамене, а им нужно время на обдумывание ответа.

Тем более, что мужчины редко готовы к переменам, особенно если их на данный момент все абсолютно устраивает. В силах женщины создать обстановку, в которой мужчина мог быть получить вдохновение на новые свершения. А протокольные вопросы с давлением могут вызвать только скандалы.

"А ты бы мне изменил, если бы смог?"

Сложно представить вопрос более плохой и бессмысленный. Женщины его задают только с одной целью - убедиться, что мужчина быстро ответит "нет, конечно".

Когда вы создаете свою пару и скрепляете ее необходимыми процедурами, которые подтверждают серьезность ваших намерений, задавать вопросы о неверности, пускай даже в шутку, очень неразумно.

У вашего партнера могут появиться мысли, а почему вас вообще интересует эта тема? Может вы подумываете о собственных приключениях на стороне? Конечно же это не так, но такой вопрос может вызвать волну разных последствий, в том числе и кризис доверия в отношениях.

"Ничего не замечаешь?"

Этот вопрос у мужчин находится в топе самых каверзных вопросов от женщины. Потому что ответа на него обычно нет и нужно очень быстро понять, чего именно хочет женщина в данный момент. Многие мужчины впадают в ступор, начинают злиться или же - растеряны, что тоже вызывает у них раздражение.

Женщина обычно хочет услышать мнение любимого мужчины об изменениях во внешности, но тут есть один важный нюанс. Мужчины по своей природе редко выделяют отдельные элементы женского образа, поэтому им сложно понять, что именно она имеет в виду.

То есть, увидеть другой оттенок красного на ваших ногтях, более пышные локоны или то, что вы состригли 1-2 см волос - за гранью их наблюдательности.

Такие разговоры нередко приводят к ссорам и обидам с обеих сторон. Если вы хотите получить комплимент или узнать мнение вашего мужчины об изменениях, то спросите прямо и укажите, что именно вы изменили.