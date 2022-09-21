Ці п'ять способів допоможуть зігріти ваш будинок цієї осені
В Україні вересень виявився зовсім нетеплим і вже зараз у квартирах досить прохолодно. Опалювальний сезон у зв'язку з війною обіцяє бути дуже важким.
Як обігріти квартиру із настанням осінніх холодів розповіли експерти, пише Express.
Правила збереження тепла у квартирі
1. Залишайте двері кухні відчиненими
Якщо ви готуєте їжу, використовуючи духовку - після приготування залиште її відкритою, так тепло переходитиме на кухню, а потім і в інші кімнати. Це сприятиме збереженню тепла.
Цей лайфхак заощадить вам гроші на рахунках, тільки якщо ваша духовка вимкнена.
2. Випустіть повітря з батарей
Перед опалювальним сезоном спустіть повітря з радіаторів.
Експерти заявляють, що цей процес є простим і зможе допомогти скоротити рахунки за опалення.
Вам знадобиться ключ для відкриття радіатора та рушник, на випадок витоку води.
"Поверніть ключ проти годинникової стрілки і прислухайтеся до шиплячого звуку, коли шипіння припиниться, знову поверніть ключ. Ви помітите, що вода капатиме з радіатора, як тільки шипіння припиниться, це означає, що ви успішно випустили все захоплене повітря", - зазначають експерти. .
3. Помістіть фольгу за радіаторами
На думку експертів, розміщення алюмінієвої фольги за радіаторами може бути чудовим способом зберегти ваш будинок у теплі без збільшення нагріву.
Розміщення фольги за батареєю може зменшити кількість тепла, що йде з дому.
4. Встановіть жалюзі на вікна
На думку фахівців, відкриті вікна є однією з основних причин втрати тепла у будинках взимку. Річ у тому, що скло не є добрим ізолятором і пропускає холодне повітря до будинку. Це зовсім недешевий спосіб, але хто має можливість, може ним скористатися.
5. Залиште відстань між диваном та радіатором
Багато хто з нас присуває дивани до батарей у наших вітальні, щоб звільнити більше місця.
Однак тепло, яке випромінює ваш радіатор, може вільно проникати в кімнату і решту будинку, якщо є значний простір.
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