Эти пять способов помогут согреть ваш дом этой осенью

В Украине сентябрь оказался совсем нетеплым, и уже сейчас в квартирах достаточно прохладно. Отопительный сезон в связи с войной обещает быть очень трудным.

Правила сохранения тепла в квартире

1. Оставляйте дверь кухни открытой

Если вы готовите еду, используя духовку - после приготовления оставьте ее открытой, так тепло будет переходить на кухню, а потом и в другие комнаты. Это будет способствовать сохранению тепла.

Стоит отметить, что этот лайфхак сэкономит вам деньги на счетах, только если ваша духовка выключена.

2. Выпустите воздух из батарей

Перед отопительным сезоном спустите воздух из радиаторов.

Эксперты заявляют, что этот процесс является простым и может также помочь сократить счета за отопление.

Вам понадобится ключ для открытия радиатора и полотенце, на случай утечки воды.

"Поверните ключ против часовой стрелки и прислушайтесь к шипящему звуку, когда шипение прекратится, снова поверните ключ. Вы заметите, что вода будет капать из радиатора, как только шипение прекратится, это означает, что вы успешно выпустили весь захваченный воздух", - отмечают эксперты.

3. Поместите фольгу за радиаторами

По мнению экспертов, размещение алюминиевой фольги за радиаторами может быть отличным способом сохранить ваш дом в тепле без увеличения нагрева.

Размещение фольги за батареей может уменьшить количество тепла, уходящего из дома.

4. Установите жалюзи на окна

По мнению специалистов, открытые окна являются одной из основных причин потери тепла в домах зимой. Дело в том, что стекло не является хорошим изолятором и пропускает холодный воздух в дом. Это совсем недешевый способ, но у кого есть возможность, может им воспользоваться.

5. Оставьте расстояние между диваном и радиатором

Многие из нас придвигают диваны к батареям в наших гостиных, чтобы освободить больше места.

Однако тепло, излучаемое вашим радиатором, может более свободно проникать в комнату и остальную часть дома, если есть значительный зазор.