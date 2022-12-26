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Ці п'ять спецій мають бути у святкових стравах: допоможуть організму впоратися з навантаженням

Які спеції допоможуть пережити шлунку святкове навантаження (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Новорічні та різдвяні свята традиційно пов'язані із застіллями. А відповідно - із вживанням великої кількості різноманітної їжі, у тому числі жирної та солодощів.

Які п'ять спецій допоможуть вашому організму впоратися із таким навантаженням, розповіла дієтолог Анжеліка Рибко на своїй сторінці в Instagram.

Гвоздика

Ця спеція активізує жовчний міхур, сприяє виділенню жовчі, що допомагає перетравлювати жирну їжу. Ще розмарин приглушує потяг до солодкого.

Куди можна додати: гвоздику використовують для маринадів – грибних, м'ясних, овочевих та ягідних. Також її часто використовують у напоях, у тому числі у компотах та чаї.

Кориця

Знижує рівень цукру та інсуліну. Допомагає зігріти організм.

Куди можна додати: цю спецію додають до випічки на етапі заготівлі тіста та посипають готові вироби. Також корицю додають у чай та каву. У багатьох країнах світу корицю використовують для м'ясних страв.

Кардамон

Стимулює травлення, запобігає здуттю, зменшує дію кофеїну.

Куди можна додати: кардамон використовують для печива, пряників, кексів, рулетів, тортів та хлібобулочних виробів. Також він незамінний у кремах для кондитерських виробів. Ще можна поєднувати кардамон із сиром та додавати в домашні алкогольні напої та каву.

Розмарин

Має жовчогінну дію, хороший антисептик і допомагає дезінфікувати їжу. Ще знімає стрес та нервове збудження.

Куди можна додати: запашний розмарин поєднується з м'ясом, рибою, доповнює салати, закуски, супи, соуси, страви з квасолі та гороху. Ароматизує алкогольні напої.

Імбир

Покращує роботу підшлункової залози, допомагає вивільнити ферменти та ефективно перетравлювати їжу.

Куди можна додати: імбир служить універсальною приправою, яку можна додати до салатів, бульйонів, до овочів, грибів, круп, бобових, сиру. З ним маринують овочі, готують десерти, солодку випічку та додають у напої – алкоголь та чай.

До речі, раніше ми писали про те, який популярний напій зміцнює кровообіг та стимулює роботу мозку.

А ще розповідали про те, як зробити випічку та не нашкодити фігурі.

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