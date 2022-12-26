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Эти пять специй должны быть в праздничных блюдах: помогут организму справиться с нагрузкой

Какие специи помогут пережить желудку праздничную нагрузку (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Новогодние и рождественские праздники традиционно связаны с застольями. А соответственно - с употреблением большого количества разнообразной пищи, в том числе жирной и сладостей.

Какие пять специй помогут вашему организму справиться с такой нагрузкой, рассказала диетолог Анжелика Рыбко на своей странице в Instagram.

Гвоздика

Эта специя активизирует желчный пузырь, способствует выделению желчи, которая помогает переваривать жирную пищу. Еще розмарин приглушает тягу к сладкому.

Куда можно добавить: гвоздику используют для маринадов - грибных, мясных, овощных и ягодных. Также ее часто используют в напитках, в том числе в компотах и чае.

Корица

Снижает уровень сахара и инсулина. Помогает согреть организм.

Куда можно добавить: эту специю добавляют к выпечке на этапе заготовки теста и посыпают готовые изделия. Также корицу добавляют в чай и кофе. Во многих странах мира корицу используют для мясных блюд.

Кардамон

Стимулирует пищеварение, предотвращает вздутие, уменьшает воздействие кофеина.

Куда можно добавить: кардамон используют для печенья, пряников, кексов, рулетов, тортов и хлебобулочных изделий. Также он незаменим в кремах для кондитерских изделий. Еще можно сочетать кардамон с сыром и добавлять в домашние алкогольные напитки и кофе.

Розмарин

Обладает желчегонным действием, хороший антисептик и помогает дезинфицировать еду. Еще снимает стресс и нервное возбуждение.

Куда можно добавить: душистый розмарин сочетается с мясом, рыбой, дополняет салаты, закуски, супы, соусы, блюда из фасоли и гороха. Ароматизирует алкогольные напитки.

Имбирь

Улучшает работу поджелудочной железы, помогает высвободить ферменты и эффективно переваривать пищу.

Куда можно добавить: имбирь служит универсальной приправой, которую можно добавить в салаты, бульоны, к овощам, грибам, крупам, бобовым, сыру. С ним маринуют овощи, готовят десерты, сладкую выпечку и добавляют в напитки - алкоголь и чай.

Кстати, ранее мы писали о том, какой популярный напиток укрепляет кровообращение и стимулирует работу мозга.

А еще рассказывали о том, как сделать выпечку и не навредить фигуре.

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