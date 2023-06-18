Як точно зрозуміти, що стосунки з чоловіком не мають майбутнього

Деякі стосунки не варті того, щоб вкладати в них сили, час, гроші... Але зрозуміти це буває важко одразу. Як жінці точно визначити, що в цих взаєминах нема перспектив, і продовжуючи ви лише робити боляче собі, партнеру чи вам обом?

Невизначеність

Ви зустрічаєтеся з чоловіком уже якийсь час, але не розумієте, куди ведуть ваші стосунки і чи взагалі вони кудись ведуть. Тому що ви не бачите їх розвитку.

Коханий каже, що створювати сім'ю не на часі, треба зачекати, заважає навчання чи робота або ще щось. Тобто, ви бачите, що чоловік нічого не робить для вирішення цих перепон, а лише приводить їх, як причини, що заважають створити сімейний союз.

Дійсно закоханий чоловік має велике бажання форсувати стосунки, коли він бачить і розуміє, що перед ним "саме та" жінка.

Неконкретність планів

В цьому випадку чоловік постійно говорить про примарне майбутнє, про те, що скоро буде відбуватись у ваших стосунках. Багато гарних слів, які не підкріплені діями. Оскільки жінки люблять вухами, ви можете тривалий час не помічати того, що його плани не конкретні, що це просто слова, фантазії чи просто "локшина".

Якщо ви бачите, що чоловік лише розмірковує, краще такі стосунки завершити та не витрачати даремно свій час та життєві ресурси.

Ви погано почуваєтесь в цих стосунках

Поставте собі одне запитання: "З моменту знайомства з цим чоловіком моє життя стало кращим чи гіршим?". Сюди можна вкласти різні сенси: починаючи від зовнішності, жіночності, закінчуючи вашим розвитком та світовідчуттям.

Якщо ви відчуваєте тривогу, чахнете, в'яне, то нічого доброго ці стосунки вам не дають і вже не дадуть.

Ви відчуваєте негативні емоції від вчинків чоловіка

Поставте собі запитання і дайте на нього чесну відповідь: ваш чоловік своїми вчинками змушує вас радіти чи страждати? Якщо страждаєте, робіть висновки та приймайте рішення.

Пам’ятайте, взаємне кохання та здорові стосунки мають давати вам крила, відчуття безпеки та радості.

Чоловікові потрібен від вас лише секс

Він виявляє ласку і турботу до вас лише тоді, коли потребує задоволення своїх сексуальних потреб? Стосунки складаються лише із сексуальної близькості та не наповнені турботою, ласкою, увагою?

Якщо ви сподіваєтеся, що стосунки рано чи пізно перейдуть на інший рівень і у нього прокинеться до вас інтерес, то знайте, що цього не станеться.

Чоловік принижує вас

Він може бути грубим з вами як наодинці, так і в присутності інших людей. Багато жінок у такій ситуації починають займатись самокопанням: "Можливо, я це заслужила?". Вони ковтають образи, вибачають, а потім все повторюється.

Виходьте з цих стосунків, тому що такий чоловік знищить вашу самооцінку. І що далі, то складніше вам буде вибратися з таких стосунків.

Ви намагаєтеся врятувати стосунки за будь-яку ціну

Ваші стосунки сповнені конфліктів, але ви намагаєтеся зробити все можливе, щоб їх врятувати. Ви сподіваєтеся, що рано чи пізно ваш чоловік "все зрозуміє" і зміниться, стане більш розсудливим.

Можемо впевнено сказати, що ще в жодної жінки така ситуація не закінчилася добре. Тому що чоловік, для якого стосунки стають нецікавими, нічого не робитиме, щоб змінитись.

Як тільки ви піймали себе на думці, що вся робота в стосунках йде від вас, одразу ж робіть правильний висновок.