Ці ознаки сигналізують, що у вас проблеми з алкоголем

Випити келих шампанського чи вина на свята - досить прийнятна практика. Однак іноді може трапитися так, що кількість келихів збільшується щодня разом із градусом спожитого. Це перші ознаки алкогольної залежності.

Які інші ознаки можуть сигналізувати про проблему - читайте нижче в матеріалі Styler.

Провали в пам'яті

Через значний вплив алкоголю на мозок у людини можуть ставатися провали в пам'яті. Чимось це схоже на стан похмілля, коли людина не може пригадати минулий день. У повсякденному житті зазвичай це проявляється в дрібницях. Наприклад, важко згадати моменти вчорашнього або позавчорашнього дня.

Відсутність інтересу до статевого життя

Відомо, що алкоголь має вплив і на репродуктивну систему організму. Через токсичний вплив на надниркові залози алкоголь блокує вироблення андрогенів, які зумовлюють статевий потяг.

У чоловіків, що зловживають спиртними напоями, немає нормальних параметрів спермограми: їм були властиві різні порушення, що призводять до чоловічого безпліддя.

Зайва вага

В одному грамі алкоголю трохи менше калорій, ніж в 1 грамі жиру — 7 і 9 відповідно, якщо це солодкі напої (вино, лікер, настоянка), які можуть містити цукор, то калорійність їх на порядок вище.

Насамперед від алкоголю поправляються, тому що він навіть у невеликих дозах дуже сильно впливає на обмін речовин. Крім того, підвищується апетит і бажання їсти все без розбору зростає.

Алкогольна залежність впливає на всі сфери життя людини (фото: Freepik)

Поява "пивного живота"

Це може загрожувати як жінкам, так і чоловікам, оскільки "пивний живіт" - це результат впливу алкоголю на гормональну систему людини. Хоча все-таки частіше таке явище можна спостерігати у чоловіків.

Через втрату тестостерону, який у великій кількості має чоловічий організм, він починає набувати більш жіночих рис: з'являються повні стегна, руки, ростуть груди тощо.

Зміни в соціальному житті

Людина, яка зловживає багато алкоголю, починає обманювати, зриватися на близьких, має фінансові проблеми та часті конфлікти. Серед більш серйозних ознак у соціумі - це страх сім'ї перед потенційним алкоголіком і розпад самого подружжя.

Зміни в зовнішньому вигляді

Чоловік з'являється на людях неохайним. Жінки за допомогою макіяжу можуть деякий час маскувати дефекти, однак з часом шкіра стає тьмяною, з сіруватим відтінком. Контур обличчя стає менш чітким через набряки під очима.