Ці неочевидні звички прискорюють процес старіння: ви теж так робите

Пити з соломинки

Пити різноманітні напої з соломинки, звісно, зручно. Однак якщо ви так робите щодня, то шкодите контуру губ.

При щоденному використанні соломинки викривляється контур губ, що призводить до появи ніби "штрих-коду",- ліній, що утворюються на губах.

Краще уникайте такої звички або принаймні не вживайте напої з соломинки щодня.

Ніколи не чистите екран смартфона

Скільки людей регулярно чистять екран смартфона? Ми чіпаємо його постійно, при цьому наші руки не завжди ідеально чисті.

А потім ми підносимо його до вуха, щоб говорити, кладемо на щоку, і таким чином переносимо мікроби з його поверхні прямо на нашу шкіру, що призводить до утворення прищів.

Існують дезінфікуючі спреї та серветки, спеціально розроблені для очищення екранів, від смартфонів до комп’ютерів, якими слід користуватися частіше, щоб уникнути розмноження мікробів і бактерій та їх перенесення на шкіру обличчя.

Завжди спати на одному боці

У кожного з нас є улюблений бік, на якій ми засинаємо. Насправді завжди спати на одній стороні - шкідлива звичка для шкіри обличчя, тому що в такому положенні обличчя притискається до подушки в тих самих місцях.

Зморшки, які утворюються, називаються "зморшками сну" та можуть бути дуже глибокими та помітними.

Кращим рішенням буде спати на спині. Однак, якщо це для вас складно, можна використовувати спеціальну подушку для тих, хто спить на боці та хоче уникнути утворення зморшок.

Дихаєте з відкритим ротом

Це може статися вдень, а особливо вночі, коли щелепа розслабляється. Однак дихати з відкритим ротом шкідливо для здоров'я як на рівні дихальних шляхів, так і у формуванні піднебіння та нижньощелепного суглоба.

Це також впливає на вигляд обличчя, може виникнути більша в’ялість шкіри, більш виражені носогубні зморшки та присутність подвійного підборіддя.

Існують вправи, які можна виконувати щодня, щоб привчити себе дихати тільки через ніс. Наприклад, ви можете помістити між зімкнутими губами тонкий предмет, наприклад олівець, і тримати його там десять хвилин щогодини. Це допоможе вашому мозку змінити звичку.

Не вмиваєтесь увечері

Не вмиватися увечері - це дуже погана звичка, оскільки протягом дня на обличчі осідають мікрочастинки пилу та забруднень. Не вмиватися - означає залишати їх на обличчі під час сну, коли шкіра оновлюється.

Знайдіть хороший засіб для обличчя, який легко змивається та не займає багато часу.

Дивлячись в телефон з опущеною головою

Подібна звичка призводить до неправильної постави, в'ялості шкіри обличчя та появи подвійного підборіддя.

Легких шляхів не існує: потрібно підняти голову, прийняти правильну поставу і, можливо, час від часу прибрати смартфон якомога далі.

Не наносити SPF (сонцезахист)

Наносити сонцезахисний крем потрібно не лише на пляжі, а й перед кожним виходом на вулицю. SPF слід наносити щодня, навіть якщо ви ненадовго йдете на вулицю, оскільки сонце на вулиці нічим не відрізняється від сонця на пляжі.

Знайдіть сонцезахисний з легкою текстурою, який зручно наносити під макіяж. Також знайдіть засоби, які дозволять повторно наносити захист протягом дня, наприклад, пудру для обличчя з SPF.