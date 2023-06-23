Эти неочевидные привычки ускоряют процесс старения: вы тоже так делаете

Пить из соломинки

Пить разнообразные напитки из соломинки, конечно, удобно. Однако если вы так делаете каждый день, то вредите контуру губ.

При ежедневном использовании соломинки искривляется контур губ, что приводит к появлению будто "штрих-кода" - линий, которые образовываются на губах.

Лучше избегайте такой привычки или, по крайней мере, не употребляйте напитки из соломинки каждый день.

Никогда не чистите экран смартфона

Сколько человек регулярно чистят экран смартфона? Мы трогаем его постоянно, при этом наши руки не всегда совершенно чисты.

А потом мы подносим его к уху, чтобы говорить, кладем на щеку, и таким образом переносим микробы с его поверхности прямо на нашу кожу, что приводит к образованию прыщей.

Существуют дезинфицирующие спреи и салфетки, специально разработанные для очистки экранов от смартфонов до компьютеров, которыми следует пользоваться чаще, чтобы избежать размножения микробов и бактерий и их переноски на кожу лица.

Всегда спать на одной стороне

У каждого из нас есть любимая сторона, на которой мы засыпаем. На самом деле всегда спать на одной стороне - вредная привычка для кожи лица, потому что в таком положении лицо прижимается к подушке в тех же местах.

Образующиеся морщины называются "морщинами сна" и могут быть очень глубокими и заметными.

Лучшим решением будет спать на спине. Однако если это для вас сложно, можно использовать специальную подушку для тех, кто спит на боку и хочет избежать образования морщин.

Дышите с открытым ртом

Это может произойти днем, особенно ночью, когда челюсть расслабляется. Однако дышать с открытым ртом вредно для здоровья как на уровне дыхательных путей, так и в формировании неба и нижнечелюстного сустава.

Это также влияет на вид лица, может возникнуть большая дряблость кожи, более выраженные носогубные морщинки и двойной подбородок.

Есть упражнения, которые можно делать каждый день, чтоб приучить себя дышать лишь через нос. Например, вы можете поместить между сомкнутыми губами тонкий предмет, например карандаш, и держать его там десять минут каждый час. Это поможет вашему мозгу изменить привычку.

Не умываетесь вечером

Не умываться вечером - это очень плохая привычка, поскольку в течение дня на лице оседают микрочастицы пыли и загрязнений. Не умываться - значит оставлять их на лице во время сна, когда кожа обновляется.

Найдите хорошее средство для лица, которое легко смывается та не занимает много времени.

Смотря в телефон с опущенной головой

Подобная привычка приводит к неправильной осанке, дряблости кожи лица и появлению двойного подбородка.

Легких путей не существует: нужно приподнять голову, принять правильную осанку и, возможно, время от времени убрать смартфон как можно дальше.

Не наносить SPF (солнцезащита)

Наносить солнцезащитный крем нужно не только на пляже, но и перед каждым выходом на улицу. SPF следует наносить каждый день, даже если вы ненадолго уходите на улицу, поскольку солнце на улице ничем не отличается от солнца на пляже.

Найдите солнцезащитный с легкой текстурой, который удобно наносить под макияж. Также найдите средства, которые позволят повторно наносить защиту в течение дня, например пудру для лица с SPF.