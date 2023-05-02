Эти напитки провоцируют инфаркт и инсульт: врач назвала самые опасные
Здоровое и сбалансированное питание - играет большую роль в поддержании здоровья сердца. Соответственно все что вы едите и пьете очень важно. Но есть ряд напитков, которые могут усугубить сердечные заболевания.
Об этом рассказала доктор Дебора Ли из Англии, пишет Express.
Какие напитки усугубляют болезни сердца
Оказывается, сладкие напитки - враги сердца.
"Энергетические напитки, морсы, ликеры, газированные напитки и ароматизированное молоко - это напитки с высоким содержанием сахара. В одном систематическом обзоре и метаанализе 2016 года потребление напитков с высоким содержанием сахара увеличивало риск инсульта на 13 % и сердечный приступ на 22%", - сообщила медик.
Однако в исследовании упомянули, что люди, употребляющие такие напитки, могут иметь другие заболевания, влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Деборы Ли, безопасность энергетиков вообще не установлена.
"Энергетические напитки часто содержат кофеин, сахар, таурин, витамин В и женьшень, большинство из которых недостаточно изучены. Воздействие алкоголя на сердце вредно, особенно при регулярном употреблении более 10 г этанола в день", - рассказала врач.
Алкоголь не только повышает кровяное давление, это вещество "токсично для клеток сердечной мышцы и может повредить сердце".
Употребляя алкоголь, вы также потребляете пустые калории, которые могут способствовать ожирению.
"Не существует безопасного уровня потребления алкоголя, и для достижения наилучших результатов для здоровья мы все должны минимизировать потребление алкоголя или воздерживаться от него", - сказала доктор Ли.
Напитки, которые могут быть вредны для пациентов с сердечными заболеваниями:
- Сладкие напитки
- Энергетические напитки
- Алкоголь.
Что касается напитков, которые могут быть полезны для сердца, доктор Ли рекомендует воду, кофе, чай и овощной сок.
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