Ці "модні" противірусні препарати від грипу та застуди насправді не працюють

Під час сезону грипу та застуд майже кожен пацієнт стикається з тим, що лікарі виписують йому цілий список ліків - від застуди, нежиті, противірусних тощо. Але насправді ліків проти вірусу не існує і для профілактики пити препарати з недоведеною ефективністю навіть небезпечно.

За словами сімейного лікаря та педіатра Діани Протоко вило, всі розрекламовані препарати від застуди та вірусів - маркетинговий хід.

"Згадайте, скільки реклами по ТБ їм присвячено. Жоден з них не має доказової бази. А ті дослідження, які нібито підтверджують їхню ефективність - фальшивка і жодні серйозні протоколи їх не включають для рекомендацій", - зазначає фахівець.

Вона додала, що доведену ефективність мають лише противірусні препарати проти грипу, вірусних гепатитів B та С, ВІЛ-інфекцій та вірусів герпес-групи. І для того, щоб їх призначати, мають бути суворі свідчення.

Також вона назвала "модні" противірусні, які не працюють:

Афлубін

Анаферон

Амізон

Новірин

Лаферобіон

Аміксин ІС

У Школі Здоров'я "Доказові" зазначають, що у світі існує безліч фуфломіцинів - препаратів із недоведеною ефективністю. І це не тільки противірусні ліки, а й багато інших. Серед тих, які не можуть допомогти при застуді, вони називають такі:

Краплі в ніс з антибіотиком (на зелені соплі) - у перші дні хвороби виділення з носа прозорі, а потім вони загусають і стають жовто-зеленими. І це нормальний процес, пов'язаний з тим, що нейтрофіли (хороші клітини з крові), що поглинули вірус, гинуть та виділяють фермент зеленого кольору.

Краплі в ніс зі сріблом – не існує достатньо доказів, що підтверджують ефективність препаратів цієї групи.

Антибіотики – оскільки температура більше ніж 3 дні, щоб соплі не опустилися, для профілактики ускладнень.

У співтоваристві "PRO ліки" також вказують на відсутність ефективності у багатьох противірусних препаратів.

Афлубін - маркетологи позиціонують його як препарату з "противірусною дією". А ще імунітет стимулює, на синтез інтерферону впливає, і протизапальне, і жарознижувальне, "і бульйон зварить, поки ви вболіваєте". Загалом це комплексний гомеопатичний препарат без будь-якої доказової бази.

Інфлюцид - виробник показує, що "швидко зупиняє типові ознаки гострої інфекції дихальних шляхів, такі як гарячка, біль голови, болючість м'язів, і навіть риніт, фарингіт, посилює природний захист організму... ". Але в інструкції зазначено, що це гомеопатичний препарат, а отже, немає жодної доказової бази.

Лаферобіон та інші інтерферони - діюча речовина interferon alfa-2b. Інтерферони загалом група препаратів із великою доказовою базою. В ін'єкційній формі їх використовують для лікування гепатитів B, С та раку. І саме ін'єкційна форма (а не крапельки чи ректальні свічки) довела свою ефективність для лікування гепатитів та раку. Введення людського інтерферону завжди супроводжується лихоманкою.

Оскільки тривале використання інтразональних або ректальних інтерферонів може викликати клінічну картину, яку неможливо відрізнити від звичайної застуди, їм немає місця у повсякденному використанні. Достатньої доказової бази щодо їх ефективності не в ін'єкційних формах при ГРВІ та грипі також немає. Але є дослідження про їхню неефективність.