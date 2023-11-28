Эти "модные" противовирусные препараты от гриппа и простуды на самом деле не работают

Во время сезона гриппа и простуд почти каждый пациент сталкивается с тем, что врачи выписывают ему целый список лекарств - от простуды, от насморка, противовирусные и так далее. Но на самом деле, лекарства от вируса не существует и для профилактики пить препараты с недоказанной эффективностью даже опасно.

По словам семейного врача и педиатра Дианы Протоковило, все разрекламированные препараты от простуды и вирусов - маркетинговый ход.

"Вспомните, сколько рекламы по ТВ им посвящено. Ни один из них не имеет доказательной базы. А те исследования, которые как бы подтверждают их эффективность - фальшивка и никакие серьезные протоколы их не включают для рекомендаций", - отмечает специалист.

Она добавила, что доказанную эффективность имеют лишь противовирусные препараты против гриппа, вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекций и вирусов герпес-группы. И для того, чтобы их назначать, должны быть строгие показания.

Также она назвала "модные" противовирусные, которые не работают:

Афлубин

Анаферон

Амизон

Новирин

Лаферобион

Амиксин ИС

В Школе Здоровья "Доказові" отмечают, что в мире существует множество фуфломицинов - препаратов с недоказанной эффективностью. И это не только противовирусные лекарства, а и многие другие. Среди тех, которые не могут помочь при простуде, они называют такие:

Капли в нос с антибиотиком (на зеленые сопли) - в первые дни болезни выделения из носа прозрачные, а потом они загустевают и становятся желто-зелеными. И это нормальный процесс, связанный с тем, что нейтрофилы (хорошие клетки из крови), что поглотили вирус, гибнут и выделяют фермент зеленого цвета.

Капли в нос с серебром - не существует достаточно доказательств, которые подтверждают эффективность препаратов этой группы.

Антибиотики - так как температура больше 3 дней, чтобы сопли не опустились, для профилактики осложнений.

В сообществе "PRO ліки" также указывают на отсутствие эффективности у многих противовирусных препаратов.

Афлубин - маркетологи позиционируют его как препарата с "противовирусным действием". А еще иммунитет стимулирует, на синтез интерферона влияет, и противовоспалительное, и жаропонижающее, "и бульон сварит, пока вы болеете". В целом, это комплексный гомеопатический препарат без какой-либо доказательной базы.

Инфлюцид - производитель указывает, что средство "быстро останавливает типичные признаки острой инфекции дыхательных путей, такие как горячка, головная боль, болезненность мышц, а также ринит, фарингит, усиливает природную защиту организма...". Но в инструкции указано, что это гомеопатический препарат, а значит - нет никакой доказательной базы.

Лаферобион и другие интерфероны - действующее вещество interferon alfa-2b. Интерфероны в целом группа препаратов с большой доказательной базой. В инъекционной форме их используют для лечения гепатитов В, С и рака. И именно инъекционная форма (а не капельки или ректальные свечи) доказала свою эффективность для лечения гепатитов и рака. Введение людского интерферона всегда сопровождается лихорадкой.

Так как длительное использование интразональных или ректальных интерферонов может вызвать клиническую картину, которую невозможно отличить от обычной простуды, им нет места в повседневном использовании. Достаточной доказательной базы про их эффективность не в инъекционных формах при ОРВИ и гриппе также нет. Но есть исследования об их неэффективности.