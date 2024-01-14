Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

Ігри й додатки для вивчення англійської мови стануть у пригоді як дітям, так і дорослим. Вони розширюють словниковий запас, допомагають правильно вимовляти фрази чи речення, а також розважають користувачів під час засвоєння нового матеріалу.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку цікавих і корисних програм, які стануть чудовими помічниками для тих, хто хоче вивчити або ж "прокачати" свої знання.
Ця розвиваюча гра є мобільним репетитором для самостійного вивчення англійської лексики та фонетики початкового рівня.
Список слів - на різні теми з повсякденного життя, а візуальний та аудіо супровід дозволяють вчити як написання, так і вимову.
Додаток "Вчимо і граємо. Англійська" (скріншот: play.google.com/store)
Ця програма дозволяє тренувати мозок складаючи різні англійські слова, граючи з друзями та змагаючись у різних іграх і режимах.
Вона містить цікаві головоломки, пропонує шукати слова-анаграми, або ж розв'язувати кросворди.
Додаток Wordzee! - Social Word Game (скріншот: play.google.com/store)
Ця гра-головоломка дозволяє користувачеві розгадати кросворд, формуючи слова із запропонованого у кожному рівні набору літер.
Програма тренує мозок, збільшує словниковий запас і не дає занудьгувати де б ви не були.
Додаток Game of Words: Word Puzzles (скріншот: play.google.com/store)
У межах цієї гри робот на ім'я Buddy (Бадді) вчиться говорити сам і ділиться знаннями з дитиною чи дорослим-початківцем.
Віртуальний репетитор допоможе вивчити в ігровій формі понад 1500 найважливіших англійських слів і покаже цікаві відеоролики для закріплення отриманих знань.
Додаток "Buddy.ai: англійська для дітей" (скріншот: play.google.com/store)
Ця гра-головоломка схожа на класичний Scrabble (Ерудит) і дозволяє змагатися з друзями та випадковими противниками.
Для перемоги необхідно скласти якомога більше різних слів англійською на спеціальній "дошці" та заробити більше очок, ніж супротивник.
Додаток Wordfeud (скріншот: play.google.com/store)
Навчальні ігри від Fun English є структурованим курсом англійської мови для дітей і дорослих-початківців.
Різні веселі завдання допомагають вчити нові слова, складати їх у речення, знайомитись із розмовною мовою та орфографією.
Додаток "Fun English - Навчальні ігри" (скріншот: play.google.com/store)
Ця програма вдосконалює навички пошуку слів серед безлічі літер та розвиває логіку.
Різні головоломки дозволяють прокачувати англійську, збагачувати лексичний запас і закріплювати знання з орфографії.
Додаток WordBrain - Word puzzle game (скріншот: play.google.com/store)
Зручний додаток для вивчення понад 40 іноземних мов.
Він дозволяє практикувати мовлення, читання, сприйняття мови на слух і правопис. Короткі уроки не дають нудьгувати, натомість пропонують цікаві завдання та підготовку до "живого" спілкування.
Додаток Duolingo (скріншот: play.google.com/store)
Програма дозволяє знаходити слова поміж випадкового, на перший погляд, набору букв.
Кожний новий рівень суттєво поповнює словниковий запас, а можливість грати з друзями перетворює цей процес на цікаве змагання.
Додаток Wordscapes Search (скріншот: play.google.com/store)
Ця гра в асоціації пропонує різні набори англійських слів, кожен з яких відкривається на новому рівні.
Розв'язання головоломок і пошук логічних зв'язків між різними, на перший погляд, словами "прокачує" знання мови та збільшує словниковий запас.
Додаток Associations: Word Puzzle Game (скріншот: play.google.com/store)
Ця програма дозволяє складати слова із запропонованих літер і стає складнішою з кожним новим рівнем.
Грати можна як онлайн, так і офлайн.
Додаток Word Collect - Word Games Fun (скріншот: play.google.com/store)
Ця програма дозволяє грати в низку веселих ігор і вивчати при цьому англійську мову навіть без підключення до інтернету.
Вона містить 5000 корисних фраз для бесід на різні теми, а також покращує навички слухання, говоріння та написання слів.
Додаток "Курс англійської мови" (скріншот: play.google.com/store)
Ця гра пропонує користувачеві здогадатися, яке одне слово може "об'єднувати" чотири різних картинки, і написати його.
Замість підказок програма надає гравцям набір літер, деякі з яких точно є у таємничому слові.
Додаток 4 Pics 1 Word (скріншот: play.google.com/store)
Ця програма акцентує увагу на вивченні нових слів у контексті, щоб полегшити розуміння граматики.
Уроки короткі та представлені у вигляді серії ігор, відео та головоломок. При цьому до кожного уроку додано "навчальні підказки".
Додаток LingoDeer - Learn Languages (скріншот: play.google.com/store)
Класична гра Hangman (Шибениця) вимагає кмітливості та гарної інтуїції.
Вона має чотири рівні складності й пропонує відгадати різні англійські слова, допускаючи якомога менше помилок.
Додаток Hangman - Word Game (скріншот: play.google.com/store)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що англійська мова в Україні отримає статус мови міжнародного спілкування.
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