Ці мобільні ігри допоможуть вивчити англійську навіть новачкам

"Вчимо і граємо. Англійська"

Ця розвиваюча гра є мобільним репетитором для самостійного вивчення англійської лексики та фонетики початкового рівня.

Список слів - на різні теми з повсякденного життя, а візуальний та аудіо супровід дозволяють вчити як написання, так і вимову.

Додаток "Вчимо і граємо. Англійська" (скріншот: play.google.com/store)

Wordzee! - Social Word Game

Ця програма дозволяє тренувати мозок складаючи різні англійські слова, граючи з друзями та змагаючись у різних іграх і режимах.

Вона містить цікаві головоломки, пропонує шукати слова-анаграми, або ж розв'язувати кросворди.

Додаток Wordzee! - Social Word Game (скріншот: play.google.com/store)

Game of Words: Word Puzzles

Ця гра-головоломка дозволяє користувачеві розгадати кросворд, формуючи слова із запропонованого у кожному рівні набору літер.

Програма тренує мозок, збільшує словниковий запас і не дає занудьгувати де б ви не були.

Додаток Game of Words: Word Puzzles (скріншот: play.google.com/store)

"Buddy.ai: англійська для дітей"

У межах цієї гри робот на ім'я Buddy (Бадді) вчиться говорити сам і ділиться знаннями з дитиною чи дорослим-початківцем.

Віртуальний репетитор допоможе вивчити в ігровій формі понад 1500 найважливіших англійських слів і покаже цікаві відеоролики для закріплення отриманих знань.

Додаток "Buddy.ai: англійська для дітей" (скріншот: play.google.com/store)

Wordfeud

Ця гра-головоломка схожа на класичний Scrabble (Ерудит) і дозволяє змагатися з друзями та випадковими противниками.

Для перемоги необхідно скласти якомога більше різних слів англійською на спеціальній "дошці" та заробити більше очок, ніж супротивник.

Додаток Wordfeud (скріншот: play.google.com/store)

"Fun English - Навчальні ігри"

Навчальні ігри від Fun English є структурованим курсом англійської мови для дітей і дорослих-початківців.

Різні веселі завдання допомагають вчити нові слова, складати їх у речення, знайомитись із розмовною мовою та орфографією.

Додаток "Fun English - Навчальні ігри" (скріншот: play.google.com/store)

WordBrain - Word puzzle game

Ця програма вдосконалює навички пошуку слів серед безлічі літер та розвиває логіку.

Різні головоломки дозволяють прокачувати англійську, збагачувати лексичний запас і закріплювати знання з орфографії.

Додаток WordBrain - Word puzzle game (скріншот: play.google.com/store)

Duolingo

Зручний додаток для вивчення понад 40 іноземних мов.

Він дозволяє практикувати мовлення, читання, сприйняття мови на слух і правопис. Короткі уроки не дають нудьгувати, натомість пропонують цікаві завдання та підготовку до "живого" спілкування.

Додаток Duolingo (скріншот: play.google.com/store)

Wordscapes Search

Програма дозволяє знаходити слова поміж випадкового, на перший погляд, набору букв.

Кожний новий рівень суттєво поповнює словниковий запас, а можливість грати з друзями перетворює цей процес на цікаве змагання.

Додаток Wordscapes Search (скріншот: play.google.com/store)

Associations: Word Puzzle Game

Ця гра в асоціації пропонує різні набори англійських слів, кожен з яких відкривається на новому рівні.

Розв'язання головоломок і пошук логічних зв'язків між різними, на перший погляд, словами "прокачує" знання мови та збільшує словниковий запас.

Додаток Associations: Word Puzzle Game (скріншот: play.google.com/store)

Word Collect - Word Games Fun

Ця програма дозволяє складати слова із запропонованих літер і стає складнішою з кожним новим рівнем.

Грати можна як онлайн, так і офлайн.

Додаток Word Collect - Word Games Fun (скріншот: play.google.com/store)

"Курс англійської мови"

Ця програма дозволяє грати в низку веселих ігор і вивчати при цьому англійську мову навіть без підключення до інтернету.

Вона містить 5000 корисних фраз для бесід на різні теми, а також покращує навички слухання, говоріння та написання слів.

Додаток "Курс англійської мови" (скріншот: play.google.com/store)

4 Pics 1 Word

Ця гра пропонує користувачеві здогадатися, яке одне слово може "об'єднувати" чотири різних картинки, і написати його.

Замість підказок програма надає гравцям набір літер, деякі з яких точно є у таємничому слові.

Додаток 4 Pics 1 Word (скріншот: play.google.com/store)

LingoDeer - Learn Languages

Ця програма акцентує увагу на вивченні нових слів у контексті, щоб полегшити розуміння граматики.

Уроки короткі та представлені у вигляді серії ігор, відео та головоломок. При цьому до кожного уроку додано "навчальні підказки".

Додаток LingoDeer - Learn Languages (скріншот: play.google.com/store)

Hangman - Word Game

Класична гра Hangman (Шибениця) вимагає кмітливості та гарної інтуїції.

Вона має чотири рівні складності й пропонує відгадати різні англійські слова, допускаючи якомога менше помилок.

Додаток Hangman - Word Game (скріншот: play.google.com/store)