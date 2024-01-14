Эти мобильные игры помогут выучить английский даже новичкам

"Вчимо і граємо. Англійська"

Эта развивающая игра является мобильным репетитором для самостоятельного изучения английской лексики и фонетики начального уровня.

Список слов - на разные темы из повседневной жизни, а визуальное и аудио сопровождение позволяют учить как написание, так и произношение.

Приложение "Вчимо і граємо. Англійська" (скриншот: play.google.com/store)

Wordzee! - Social Word Game

Эта программа позволяет тренировать мозг составляя разные английские слова, играя с друзьями и соревнуясь в разных играх и режимах.

Она содержит интересные головоломки, предлагает искать слова-анаграммы, или решать кроссворды.

Приложение WordZee! - Social Word Game (скриншот: play.google.com/store)

Game of Words: Word Puzzles

Эта игра-головоломка позволяет пользователю разгадать кроссворд, формируя слова из предложенного в каждом уровне набора букв.

Программа тренирует мозг, увеличивает словарный запас и не дает заскучать где бы вы ни были.

Приложение Game of Words: Word Puzzles (скриншот: play.google.com/store)

"Buddy.ai: англійська для дітей"

В рамках этой игры робот по имени Buddy (Бадди) учится говорить сам и делится знаниями с ребенком или начинающим взрослым.

Виртуальный репетитор поможет выучить в игровой форме более 1500 важнейших английских слов и покажет интересные видеоролики для закрепления полученных знаний.

Приложение "Buddy.ai: англійська для дітей" (скриншот: play.google.com/store)

Wordfeud

Эта игра-головоломка похожа на классический Scrabble (Эрудит) и позволяет соперничать с друзьями и случайными противниками.

Для победы необходимо составить как можно больше разных слов по-английски на специальной "доске" и заработать больше очков, чем противник.

Приложение Wordfeud (скриншот: play.google.com/store)

"Fun English - Навчальні ігри"

Обучающие игры от Fun English являются структурированным курсом английского языка для детей и начинающих взрослых.

Разные веселые задания помогают учить новые слова, составлять их в предложения, знакомиться с разговорным языком и орфографией.

Приложение "Fun English - Навчальні ігри" (скриншот: play.google.com/store)

WordBrain - Word puzzle game

Эта программа совершенствует навыки поиска слов среди множества букв и развивает логику.

Различные головоломки позволяют прокачивать английский, обогащать лексический запас и закреплять знания по орфографии.

Приложение WordBrain - Word puzzle game (скриншот: play.google.com/store)

Duolingo

Удобное приложение для изучения более 40 иностранных языков.

Оно позволяет практиковать речь, чтение, восприятие речи на слух и правописание. Короткие уроки не дают скучать и предлагают интересные задачи и подготовку к "живому" общению.

Приложение Duolingo (скриншот: play.google.com/store)

Wordscapes Search

Программа позволяет находить слова среди случайного, на первый взгляд, набора букв.

Каждый новый уровень существенно пополняет словарный запас, а возможность играть с друзьями превращает этот процесс в интересное соревнование.

Приложение Wordscapes Search (скриншот: play.google.com/store)

Associations: Word Puzzle Game

Эта игра в ассоциации предлагает разные наборы английских слов, каждый из которых открывается на новом уровне.

Решение головоломок и поиск логических связей между разными, на первый взгляд, словами "прокачивает" знание языка и увеличивает словарный запас.

Приложение Associations: Word Puzzle Game (скриншот: play.google.com/store)

Word Collect - Word Games Fun

Это приложение позволяет составлять слова из предложенных букв и становится сложнее с каждым новым уровнем.

Играть можно как онлайн, так и офлайн.

Приложение Word Collect - Word Games Fun (скриншот: play.google.com/store)

"Курс англійської мови"

Это приложение позволяет играть в ряд веселых игр и учить при этом английский язык даже без подключения к интернету.

Она содержит 5000 полезных фраз для бесед на разные темы, а также улучшает навыки слушания, разговора и написания слов.

Приложение "Курс англійської мови" (скриншот: play.google.com/store)

4 Pics 1 Word

Эта игра предлагает пользователю догадаться, какое слово может "объединять" четыре разных картинки, и написать его.

Вместо подсказок программа предоставляет игрокам набор букв, некоторые из которых точно есть в таинственном слове.

Приложение 4 Pics 1 Word (скриншот: play.google.com/store)

LingoDeer - Learn Languages

Эта программа акцентирует внимание на изучении новых слов в контексте, чтобы облегчить понимание грамматики.

Уроки кратки и представлены в виде серии игр, видео и головоломок. При этом к каждому уроку добавлены "учебные подсказки".

Приложение LingoDeer - Learn Languages (скриншот: play.google.com/store)

Hangman - Word Game

Классическая игра Hangman (Виселица) требует сообразительности и хорошей интуиции.

Она имеет четыре уровня сложности и предлагает отгадать разные английские слова, допуская как можно меньше ошибок.

Приложение Hangman - Word Game (скриншот: play.google.com/store)