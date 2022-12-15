Ці місця в будинку потрібно прибрати перед Новим роком, щоб залучити щастя та успіх
Новий рік 2023 настане зовсім скоро. Щоб залучити у своє життя удачу, гроші та везіння, важливо прибрати деякі місця в будинку. Тоді успіх буде з вами у весь рік Кролика.
Про це пише SantePlus.
Згідно з фен-шую, перед настанням Нового року необхідно очистити три основні місця в будинку. Чистий будинок приваблює процвітання і багатство. Для цього потрібно регулярно прибирати свій будинок.
Які місця в будинку прибрати перед Новим роком
Наведення порядку біля входу
Щоб удача, успіх і благополуччя увійшли у будинок, необхідно прибрати його біля вхідних дверей. Ваші килимки, вхідні двері та коридор повинні сяяти чистотою.
Приберіть у кухні
Друге місце у вашому домі, яке потрібно ретельно прибрати, це кухня. Ця частина будинку завжди повинна бути в чистоті і порядку. Підтримання ідеальної гігієни в будинку - одне з головних правил фен-шуй для створення і залучення гармонії.
Добре підметіть підлогу
Прибираючи будинок, підмітайте підлогу від дверей до вулиці. Це дозволить позитивним настроям проникнути у ваш дім.
Додамо, що згідно з деякими правилами фен-шуй, щоб відігнати негатив, біля входу в будинок необхідно повісити листок алое. Ця рослина має лікувальні властивості та служить для відлякування поганих енергій.
Також важливо провітрювати всі кімнати в домі. Все для того, щоб все погане пішло, а все хороше увійшло в будинок. Природне світло сприятиме удачі та гармонії.
Раніше ми називали речі, які потрібно викинути перед Новим роком, щоб в дім увійшло щастя.
Також ми писали, як правильно загадати бажання на Новий рік, щоб воно обов'язково збулося.