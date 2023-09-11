У ці міфи досі вірять пацієнти. НСЗУ звернулась до українців із важливим поясненням

Які міфи про сімейного лікаря досі побутують у народі

Стосовно медичної допомоги у сімейного лікаря існує кілька міфів. Наприклад, це стосується того, що пацієнти, які переїхали в іншу місцевість через війну, не можуть звернутись до сімейного лікаря, якщо не укладуть з ним/нею декларацію.

Також існують міфи, що сімейний лікар має одразу виписати рецепт на "Доступні ліки" від будь-яких захворювань, звертатись до вузьких спеціалістів не потрібно. Або - в будь-якій амбулаторії сімейної медицини лікарі зможуть надати фахову психологічну допомогу. Чи - якщо укласти декларацію із лікарем-ФОП, то пацієнта не приймуть у комунальній лікарні.

"Наголошуємо: вся ця інформація не є вірною. Тепер офіційно", - заявляють у НСЗУ.

Вони пояснюють ключові моменти, які треба знати пацієнту про звернення до сімейного лікаря.

Переселенцям не треба заново підписувати декларацію з лікарем

Декларація є точкою входу до безоплатних медичних послуг, але під час воєнних дій правила надання первинної медичної допомоги були змінені. Для того, щоб кожен українець та українка могли потрапити до лікаря, незалежно від місця перебування та місця, де декларацію було укладено.

"Тому люди, які переїхали в інші регіони через війну, можуть звернутися у будь-який центр первинної медичної допомоги і отримати там необхідні медичні послуги. Пацієнти не мають переукладати декларацію, щоб звернутись до педіатра, терапевта чи сімейного лікаря", - наголошують у службі.

Сімейний лікар виписує "Доступні ліки" не для всіх хвороб

Одразу призначити "Доступні ліки" та виписати рецепт сімейний лікар зможе тільки пацієнтам з діагнозом серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми та ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень).

"При інших захворюваннях чи станах спочатку потрібно звернутись до лікаря-спеціаліста. При потребі імуносупресивних препаратів - рецепт завжди створює лише трансплант-координатор", - кажуть в НСЗУ.

Психологічну допомогу можна отримати тільки в закладах, які уклали договір з НСЗУ

Отримати психологічну допомогу у сімейного лікаря можна лише в тих закладах, які уклали з НСЗУ договір за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Саме в таких закладах сімейні лікарі пройшли необхідну підготовку та готові надати психологічну допомогу.

Декларація із лікарем-ФОПом дає право на обслуговування в лікарні

Якщо укласти декларацію із лікарем-ФОП, то пацієнта приймуть у будь-якій комунальній лікарні. Головні умови при цьому: наявність електронного направлення, також заклад має працювати за контрактом з Національною службою здоров’я, і в межах договору з НСЗУ надавати ті медичні послуги, які пацієнт планує отримати.