В эти мифы до сих пор верят пациенты. НСЗУ обратилась к украинцам с важным объяснением

Какие мифы о семейном враче до сих пор бытуют в народе

По поводу медицинской помощи у семейного врача существует несколько мифов. Например, это касается того, что пациенты, переехавшие в другую местность из-за войны, не могут обратиться к семейному врачу, если не заключат с ним/ней декларацию.

Также существуют мифы, что семейный врач должен сразу выписать рецепт на "Доступні ліки" от любых заболеваний, обращаться к узким специалистам не нужно. Или - в любой амбулатории семейной медицины врачи смогут оказать профессиональную психологическую помощь. Или - если заключить декларацию с врачом-ФЛП, то пациента не примут в коммунальной больнице.

"Отмечаем: вся эта информация не является достоверной. Теперь официально", - заявляют в НСЗУ.

Они объясняют ключевые моменты, которые нужно знать пациентам об обращениях к семейному врачу.

Переселенцам не нужно заново подписывать декларацию с врачом

Декларация является точкой входа в бесплатные медицинские услуги, но во время военных действий правила оказания первичной медицинской помощи были изменены. Для того чтобы каждый украинец и украинка могли попасть к врачу, независимо от места пребывания и места, где декларация была заключена.

"Поэтому люди, которые переехали в другие регионы из-за войны, могут обратиться в любой центр первичной медицинской помощи и получить там необходимые медицинские услуги. Пациенты не должны перезаключать декларацию, чтобы обратиться к педиатру, терапевту или семейному врачу", - подчеркивают в службе.

Семейный врач выписывает "Доступні ліки" не для всех болезней

Сразу назначить "Доступні ліки" и выписать рецепт семейный врач сможет только пациентам с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, бронхиальной астмы и ХОБЛ (хроническое обструктивное заболевание легких).

"При других заболеваниях или состояниях сначала нужно обратиться к врачу-специалисту. При необходимости иммуносупрессивных препаратов рецепт всегда создает только трансплант-координатор", - говорят в НСЗУ.

Психологическую помощь можно получить только в заведениях, заключивших договор с НСЗУ

Получить психологическую помощь у семейного врача можно только в заведениях, которые заключили с НСЗУ договор по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи". Именно в таких заведениях семейные врачи прошли необходимую подготовку и готовы оказать психологическую помощь.

Декларация с врачом-ФЛПом дает право на обслуживание в больнице

Если заключить декларацию с врачом-ФЛП, пациента примут в любой коммунальной больнице. Главные условия при этом: наличие электронного направления, также учреждение должно работать по контракту с Национальной службой здоровья, и в рамках договора с НСЗУ предоставлять медицинские услуги, которые пациент планирует получить.