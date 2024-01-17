Ці медичні послуги ветерани можуть отримати безкоштовно: повний перелік

Які послуги доступні

У пакет медичної допомоги входить:

діагностика та лікування поширених інфекційних, неінфекційних і хронічних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів

направлення на аналізи (загальний аналіз крові, сечі, глюкози, холестерину)

направлення на дослідження (ЕКГ, пікфлуометрія/спірометрія, отоскопія, офтальмоскопія, вимірювання гостроти зору)

направлення до вузькопрофільних спеціалістів

направлення на швидкі тести (зокрема, ВІЛ, гепатити B і С)

призначення та виписка рецептів для отримання засобів і виробів за програмою "Доступні ліки"

консультація щодо підтримки ментального здоров'я, проведення скринінгу та за необхідності направлення до психіатра

виявлення ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, онкологічних, хронічних респіраторних, діабету)

профілактика та діагностика соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз, гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо)

окремі послуги паліативної допомоги (оцінка стану, виписування рецепти на знеболювальні)

Як отримати допомогу безкоштовно

Для початку потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Підставою для отримання послуг ветеранами й ветеранками можуть бути декларація, заключена з обраним лікарем та самозвернення при невідкладному стані незалежно від наявності декларації.

Важливо знати: доплачувати за послуги сімейного лікаря, які входять до пакета "Первинна медична допомога", не потрібно.

Що робити, якщо вам відмовили в медичній послузі

Насамперед потрібно звернутися за роз'ясненнями до керівника лікарні чи власника закладу охорони здоров'я. Це може бути відповідний орган місцевої влади.

Якщо ж таке спілкування не дало результату, тоді подавайте скаргу до НСЗУ.

Строк розгляду скарги становить 30 робочих днів, відповідно до законодавства.

Щоб правильно подати скаргу, необхідно надати всю наявну інформацію про порушення прав пацієнта. Зокрема, необхідно вказати такі дані:

ПІБ пацієнта, дату народження. У випадку написання скарги від імені третьої особи необхідно надати документи, що підтверджують ваше право представляти інтереси іншої особи.

дата події

правильна назва лікарні. Якщо є змога, додайте код ЄДРПОУ.

посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали, чи відмовлялася надати медичну послугу.

деталі ситуації, яка сталася

сума коштів, яку довелося витратити чи яку вимагали. За наявності додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.

контакти для зв'язку. Це дуже важливо, адже інакше втрачається можливість надання відповіді й швидкої зворотної комунікації.

Подати скаргу до НСЗУ можна: