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Эти медицинские услуги ветераны могут получить бесплатно: полный список

Бесплатные медицинские услуги для ветеранов в Украине (фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Ветераны в Украине могут получать бесплатные медицинские услуги. Причем, это распространяется как на государственные больницы, так и на частные.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие услуги бесплатны для ветеранов и ветеранок.

При подготовке материала использовались источники: сайт Министерства по делам ветеранов, Facebook-пост НСЗУ.

Какие услуги доступны

В пакет медицинской помощи входит:

  • диагностика и лечение распространенных инфекционных, неинфекционных и хронических болезней, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний
  • направление на анализы (общий анализ крови, мочи, глюкозы, холестерина)
  • направление на исследование (ЭКГ, пикфлуометрия/спирометрия, отоскопия, офтальмоскопия, измерение остроты зрения)
  • направление к узкопрофильным специалистам
  • направление на быстрые тесты (в частности, ВИЧ, гепатиты B и С)
  • назначение и выписка рецептов для получения средств и изделий по программе "Доступные лекарства"
  • консультация по поддержке ментального здоровья, проведению скрининга и при необходимости направления психиатра
  • выявление риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных, диабета)
  • профилактика и диагностика социально-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем и т. п.)
  • отдельные услуги паллиативной помощи (оценка состояния, выписывание рецепты на обезболивающие)

Как получить помощь бесплатно

Для начала нужно обратиться к семейному врачу.

Основанием для получения услуг ветеранами и ветеранками может быть декларация, заключенная с избранным врачом и самообращение при неотложном состоянии независимо от наличия декларации.

Важно знать: доплачивать за услуги семейного врача, входящие в пакет "Первоначальная медицинская помощь", не нужно.

Что делать, если вам отказали в медицинской услуге

Прежде всего следует обратиться за разъяснениями к руководителю больницы или владельцу заведения здравоохранения. Это может быть соответствующий орган местных властей.

Если же такое общение не принесло результата, тогда подавайте жалобу в НСЗУ.

Срок рассмотрения жалобы составляет 30 рабочих дней в соответствии с законодательством. 

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю имеющуюся информацию о нарушении прав пациента. В частности, необходимо указать следующие данные:

  • ФИО пациента, дату рождения. В случае написания жалобы от имени третьего лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица.
  • дата события
  • правильное название больницы. Если есть возможность, добавьте ЕГРПОУ.
  • должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату медицинских услуг, лекарства или другие материалы, или отказывалась предоставить медицинскую услугу.
  • детали ситуации, которая произошла
  • сумма средств, которую пришлось потратить или которую требовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.
  • контакты для связи. Это очень важно, ведь иначе упускается возможность предоставления ответа и быстрой обратной коммуникации.

Подать жалобу в НСЗУ можно:

  • через электронную форму на сайте
  • по безвозмездному номеру 16-77
  • отправив письмо по электронной почте
  • отправив письмо обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073)
  • написав обращение на личном приеме граждан

 

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