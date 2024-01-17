Эти медицинские услуги ветераны могут получить бесплатно: полный список

Какие услуги доступны
В пакет медицинской помощи входит:
- диагностика и лечение распространенных инфекционных, неинфекционных и хронических болезней, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний
- направление на анализы (общий анализ крови, мочи, глюкозы, холестерина)
- направление на исследование (ЭКГ, пикфлуометрия/спирометрия, отоскопия, офтальмоскопия, измерение остроты зрения)
- направление к узкопрофильным специалистам
- направление на быстрые тесты (в частности, ВИЧ, гепатиты B и С)
- назначение и выписка рецептов для получения средств и изделий по программе "Доступные лекарства"
- консультация по поддержке ментального здоровья, проведению скрининга и при необходимости направления психиатра
- выявление риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных, диабета)
- профилактика и диагностика социально-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем и т. п.)
- отдельные услуги паллиативной помощи (оценка состояния, выписывание рецепты на обезболивающие)
Как получить помощь бесплатно
Для начала нужно обратиться к семейному врачу.
Основанием для получения услуг ветеранами и ветеранками может быть декларация, заключенная с избранным врачом и самообращение при неотложном состоянии независимо от наличия декларации.
Важно знать: доплачивать за услуги семейного врача, входящие в пакет "Первоначальная медицинская помощь", не нужно.
Что делать, если вам отказали в медицинской услуге
Прежде всего следует обратиться за разъяснениями к руководителю больницы или владельцу заведения здравоохранения. Это может быть соответствующий орган местных властей.
Если же такое общение не принесло результата, тогда подавайте жалобу в НСЗУ.
Срок рассмотрения жалобы составляет 30 рабочих дней в соответствии с законодательством.
Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю имеющуюся информацию о нарушении прав пациента. В частности, необходимо указать следующие данные:
- ФИО пациента, дату рождения. В случае написания жалобы от имени третьего лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица.
- дата события
- правильное название больницы. Если есть возможность, добавьте ЕГРПОУ.
- должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату медицинских услуг, лекарства или другие материалы, или отказывалась предоставить медицинскую услугу.
- детали ситуации, которая произошла
- сумма средств, которую пришлось потратить или которую требовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.
- контакты для связи. Это очень важно, ведь иначе упускается возможность предоставления ответа и быстрой обратной коммуникации.
Подать жалобу в НСЗУ можно:
- через электронную форму на сайте
- по безвозмездному номеру 16-77
- отправив письмо по электронной почте
- отправив письмо обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073)
- написав обращение на личном приеме граждан