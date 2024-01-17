Эти медицинские услуги ветераны могут получить бесплатно: полный список

Какие услуги доступны

В пакет медицинской помощи входит:

диагностика и лечение распространенных инфекционных, неинфекционных и хронических болезней, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний

направление на анализы (общий анализ крови, мочи, глюкозы, холестерина)

направление на исследование (ЭКГ, пикфлуометрия/спирометрия, отоскопия, офтальмоскопия, измерение остроты зрения)

направление к узкопрофильным специалистам

направление на быстрые тесты (в частности, ВИЧ, гепатиты B и С)

назначение и выписка рецептов для получения средств и изделий по программе "Доступные лекарства"

консультация по поддержке ментального здоровья, проведению скрининга и при необходимости направления психиатра

выявление риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных, диабета)

профилактика и диагностика социально-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем и т. п.)

отдельные услуги паллиативной помощи (оценка состояния, выписывание рецепты на обезболивающие)

Как получить помощь бесплатно

Для начала нужно обратиться к семейному врачу.

Основанием для получения услуг ветеранами и ветеранками может быть декларация, заключенная с избранным врачом и самообращение при неотложном состоянии независимо от наличия декларации.

Важно знать: доплачивать за услуги семейного врача, входящие в пакет "Первоначальная медицинская помощь", не нужно.

Что делать, если вам отказали в медицинской услуге

Прежде всего следует обратиться за разъяснениями к руководителю больницы или владельцу заведения здравоохранения. Это может быть соответствующий орган местных властей.

Если же такое общение не принесло результата, тогда подавайте жалобу в НСЗУ.

Срок рассмотрения жалобы составляет 30 рабочих дней в соответствии с законодательством.

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю имеющуюся информацию о нарушении прав пациента. В частности, необходимо указать следующие данные:

ФИО пациента, дату рождения. В случае написания жалобы от имени третьего лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица.

дата события

правильное название больницы. Если есть возможность, добавьте ЕГРПОУ.

должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату медицинских услуг, лекарства или другие материалы, или отказывалась предоставить медицинскую услугу.

детали ситуации, которая произошла

сумма средств, которую пришлось потратить или которую требовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.

контакты для связи. Это очень важно, ведь иначе упускается возможность предоставления ответа и быстрой обратной коммуникации.

Подать жалобу в НСЗУ можно: