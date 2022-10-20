Эти лекарства воруют ваши деньги! Врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппа

Противовирусные препараты, которые до сих пор активно рекламируют, выставляют на лучшие места в аптеках, и даже назначают некоторые врачи, не работают. Это фуфломицины, единственными "показаниями" которых является выкачка денег из ваших кошельков.

"Как же большими глазами иногда на меня смотрят пациенты, когда при ОРВИ даю им минимальные назначения и в списке нет противовирусных средств", - рассказывает врач.

По ее ловам, практически все разрекламированные противовирусные препараты – маркетинговый ход. Ни один из них не имеет доказательной базы. А те исследования, которые подтверждают их эффективность - фальшь и никакие серьезные зарубежные протоколы их не включают для рекомендаций.

Из наиболее известных фуфломицинов можно выделить следующие:

афлубин,

анаферон,

амизон,

новирин,

лаферобион

Фото: Эти "противовирусные" на самом деле фуфломицины (instagram.com/dr_di_pro)

Какие противовирусные и от чего все же помогают?

Доказанную эффективность имеют только противовирусные препараты от гриппа, вирусных гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и вирусов группы герпеса.

И для того, чтобы их назначить должны быть строгие показания, а не просто повторяющаяся навязчивая картинка на телевидении, особенно, когда на дворе "сезон" острых респираторных вирусных инфекций.