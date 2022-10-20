ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти лекарства воруют ваши деньги! Врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппа

Новина українською →
Четверг 20 октября 2022 16:00
Эти лекарства воруют ваши деньги! Врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппа Коллаж РБК-Украина: Врач назвала фуфломицины
Автор: Светлана Мащенко

Противовирусные препараты, которые до сих пор активно рекламируют, выставляют на лучшие места в аптеках, и даже назначают некоторые врачи, не работают. Это фуфломицины, единственными "показаниями" которых является выкачка денег из ваших кошельков.

Об этом рассказала семейный врач Диана Протоковило.

"Как же большими глазами иногда на меня смотрят пациенты, когда при ОРВИ даю им минимальные назначения и в списке нет противовирусных средств", - рассказывает врач.

По ее ловам, практически все разрекламированные противовирусные препараты – маркетинговый ход. Ни один из них не имеет доказательной базы. А те исследования, которые подтверждают их эффективность - фальшь и никакие серьезные зарубежные протоколы их не включают для рекомендаций.

Из наиболее известных фуфломицинов можно выделить следующие:

  • афлубин,
  • анаферон,
  • амизон,
  • новирин,
  • лаферобион

Эти лекарства воруют ваши деньги! Врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппаЭти лекарства воруют ваши деньги! Врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппаЭти лекарства воруют ваши деньги! Врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппаЭти лекарства воруют ваши деньги! Врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппа

Фото: Эти "противовирусные" на самом деле фуфломицины (instagram.com/dr_di_pro)

Какие противовирусные и от чего все же помогают?

Доказанную эффективность имеют только противовирусные препараты от гриппа, вирусных гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и вирусов группы герпеса.

И для того, чтобы их назначить должны быть строгие показания, а не просто повторяющаяся навязчивая картинка на телевидении, особенно, когда на дворе "сезон" острых респираторных вирусных инфекций.

Также мы писали о лекарствах от различных болезней и состояний, которые на самом деле не работают.

Кроме того врач рассказал всю правду об "опустившемся кашеле".

Читайте РБК-Украина в Google News
лекарства