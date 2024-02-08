Ці культурні локації занепадають у Києві! Екс-гендиректор ВДНГ пояснив, як їх "поставити на ноги"

"У Києві є три фантастичні будівлі: Житній ринок, Володимирський ринок і Будинок меблів. Вони всі побудовані за майже однаковими проєктами, там нависальна покрівля. Вона без несучих стін", - каже Бахматов.

Житній ринок у Києві (фото: відкриті джерела)

На його думку, такі ринки повинні залишатися, але отримати нове дихання, щоб люди могли купувати українські сільгосппродукти та отримувати задоволення від їжі.

Володимирський ринок і Будинок меблів у Києві (фото: kyivpastfuture.com.ua; Вікіпедія)

"Так, як розвивається ринок їжі на Арсенальній, - це один із напрямків. Для цього потрібно "в білу" передати нормальним людям з нормальними показниками. Тоді ми подивимося, як це буде розвиватися", - наводить приклад експерт.

Біля станції метро "Арсенальна" працює ринок їжі Kyiv Food Market (фото: instagram.com/kyivfoodmarket)

Він додає, що саме таку стратегію розвитку ринків використовують у Барселоні та Ризі.