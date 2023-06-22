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Ці крупи найкорисніші для здоров'я: включіть їх в раціон

Які крупи найкорисніші для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Каша здавні вважається необхідною стравою на столі. До неї привчали нас з дитинства, кажучи що вона корисна та заряджає енергією. У крупах багато корисних речовин, які необхідні організму.

Про те, з яких круп найкорисніші каші для здоров'я, розповіла нутриціолог Ксенія Шатрова у своєму Instagram.

Зелена гречана крупа

За словами нутриціолога, зелена гречка несмажена - це прям суперфуд, який можна готувати у різних варіаціях: варити, додавати в смузі та навіть робити поп-корн.

Ця крупа містить дуже багато амінокислот, які допомагають роботі шлунково-кишкового тракту та позбуватись печінці від токсинів.

Чорний нешліфований рис

Чорний рис - це якісне джерело повільних вуглеводів. Ця крупа сприяє регуляції вуглеводного обміну, контролює апетит та допомагає зберегти відчуття ситості надовго.

Чорна кіноа

Цей псевдозлак, який вже набирає популярності має багато рослинного білка, не містить глютену. Також ця крупа містить вітаміни групи В, що сприяє здоровій роботі нервової системи. До цього цей продукт допоможе запобігти хворобам, пов'язаних із серцем.

Пшоно

Пшоно - це хороше джерело поліфенолів та антиоксидантів, містить багато вітамінів групи В, фолієву кислоту, які допомагають зберегти відчуття ситості надовго. Також ця крупа сприяє покращенню стану шкіри та здоровій роботі нервової системи.

Амарант

Цей давній псевдозлак - суперкорисний, тому що містить багато заліза, марганцю, рослинного білка, також пектин, що корисно для роботи серця, зміцнює судини та запобігає варикозу.

Раніше ми писали про те, яка каша покращує зір та якість шкіри, а коштує зовсім дешево.

Також читайте, три помилки, які зроблять гречану кашу прісною і несмачною.

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кашикрупа