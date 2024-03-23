Ці корисні дії Apple Watch можуть робити без iPhone: ви про них точно не знали

Запис тренування

Навіть без підключення до смартфону, Apple Watch забезпечують повноцінне тренування: біг, ходьбу, велосипедні прогулянки тощо. Годинник надійно відстежує кількість спалених калорій, вимірює пульс та інші показники, зберігаючи всю інформацію під час фізичної активності. За наявності поряд з iPhone всі дані автоматично синхронізуються, і нічого не буде втрачено.

Відстеження активності

Якщо ви людина, яка прагне закривати всі щоденні кільця активності та зберігати статистику в ідеальному стані, то у вас немає потреби хвилюватися.

Незалежно від наявності iPhone поблизу, Apple Watch завжди відстежують калорії, час тренувань і активність, відображаючи цю інформацію на екрані. Крім того, годинник нагадує вам про необхідність рухатися, якщо ви занадто довго перебуваєте в спокої.

Відстеження активності (фото: iGeeksBlog)

Вимірювання показників

Всі медичні сенсори в Apple Watch функціонують автономно, а дані обробляються на пристрої самостійно. Це означає, що показники, такі як пульс, рівень кисню в крові або ЕКГ можуть вимірюватися навіть без підключення до iPhone, після чого вони синхронізуються з ним, коли з'єднання відновлюється.

На жаль, надсилання екстреного виклику про допомогу у разі спрацювання функцій "Виявлення падіння" та "Розпізнавання аварій" можливе лише за наявності підключення до інтернету - це означає, що має бути активований сотовий модуль у годиннику, підключення до Wi-Fi або наявність iPhone поблизу.

Прослуховування музики

Незважаючи на відсутність у Apple Watch вбудованих динаміків та аудіороз'єму, з них все одно можна слухати музику, наприклад, коли ви бігаєте без нічого в парку. Природно, для цього потрібно підключити AirPods або інші навушники Bluetooth через налаштування.

Крім того, перед цим треки слід завантажити в пам'ять годинника за допомогою програми Watch на iPhone.

Прослуховування подкастів та аудіокниг

Те саме справедливо і для подкастів і аудіокниг. Ви також можете слухати їх безпосередньо з Apple Watch, використовуючи бездротові навушники або стовпчик, якщо хочете. Все, що вам потрібно зробити, - це вибрати книги або епізоди у відповідних розділах Watch на iPhone перед прогулянкою.

Можна прослуховувати музику, аудіокниги та подкасти (фото: iGeeksBlog)

Використання компасу

У Apple Watch є вбудований GPS-модуль, який дозволяє використовувати додаток "Компас" автономно. Таким чином, ви можете легко визначити напрямок на північ або відзначити шлях, а потім повернутися до неього навіть без наявності iPhone.

Голосові нотатки

"Диктофон" також відноситься до офлайн-застосунків, які працюють незалежно від інтернету або наявності смартфона поруч. Тому ви можете без проблем робити голосові нотатки в будь-який момент, щоб не втратити ідеї, що раптом прийшли.

Перегляд фото

Apple Watch також має додаток "Фото", незважаючи на відносно невеликий розмір екрану, через який можна переглядати знімки з iPhone. Для цього не потрібна наявність самого смартфона - досить просто вибрати альбоми, які ви хочете синхронізувати, і вони будуть завантажені у пам'ять на годинник.

Використання секундоміра, таймера, будильника

Вбудований процесор повністю обробляє хронографічні функції вимірювання часу. Тому навіть якщо поруч немає iPhone, ви можете використовувати секундомір, встановлювати зворотні таймери і налаштовувати будильники.

Використання нагадувань та календаря

Те саме стосується і нагадувань з календарем, але є одне "але". Без наявності iPhone поруч ви, як і раніше, зможете переглядати існуючі записи і створювати нові. Однак, якщо в загальних списках або календарях відбудуться зміни, ви дізнаєтеся про це тільки після підключення до Інтернету або відновлення телефонного зв'язку.

Календар у Apple Watch (фото: iGeeksBlog)

Робота програми "Свідомість"

Інструмент медитації, який може бути не так простий у розумінні для багатьох, але не менш корисний через це також працює повноцінно навіть без наявності iPhone. Він допоможе вам провести невелику рефлексію, сфокусувавшись на глибокому диханні та усвідомленні ваших поточних відчуттів.

Трекінг сну

Відстеження фаз сну з детальним аналізом протягом ночі також доступне незалежно від телефону. Головне, щоб годинник був достатньо заряджений, тоді вони автоматично збережуть усі дані під час сну. Коли зв'язок з iPhone відновиться, Apple Watch синхронізує інформацію з програмою "Здоров'я".

Відстеження циклу

Відстеження менструального циклу доступне навіть без телефону. Ви отримуватимете повідомлення про наближення наступних місячних та прогнозованих періодів фертильності, а також зможете записувати та переглядати відповідні дані.

Відстеження прийому ліків

Apple Watch також попередить вас про необхідність прийняти таблетку або інші ліки, якщо у вас встановлено графік прийому медикаментів у додатку "Здоров'я". Навіть без наявності iPhone у вас буде повідомлення у потрібний час, і ви зможете відзначити, що виконали прийом препарату.

Apple Pay

Ще одна ключова можливість Apple Watch - це оплата товарів та послуг за допомогою платіжної системи Apple Pay і, звичайно ж, вона працює без iPhone. Дані ваших карток зберігаються в годинах і передаються через NFC-чіп при оплаті.