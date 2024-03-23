Эти полезные действия Apple Watch могут делать без iPhone: вы о них точно не знали

Запись тренировки

Даже без подключения к смартфону, Apple Watch обеспечивают полноценную тренировку: бег, ходьбу, велосипедные прогулки и т. д. Часы надежно отслеживают количество сожженных калорий, измеряют пульс и другие показатели, сохраняя всю информацию во время физической активности. При наличии рядом iPhone все данные автоматически синхронизируются, и ничего не будет утрачено.

Отслеживание активности

Если вы человек, который стремится закрывать все ежедневные кольца активности и сохранять статистику в идеальном состоянии, то у вас нет необходимости волноваться.

Независимо от наличия iPhone поблизости, Apple Watch всегда отслеживают калории, время тренировок и активность, отображая эту информацию на экране. Кроме того, часы напоминают вам о необходимости двигаться, если вы слишком долго находитесь в покое.

Отслеживание активности (фото: iGeeksBlog)

Измерение показателей

Все медицинские сенсоры в Apple Watch функционируют автономно, а данные с них обрабатываются на устройстве самостоятельно. Это означает, что показатели, такие как пульс, уровень кислорода в крови или ЭКГ, могут измеряться даже без подключения к iPhone, после чего они синхронизируются с ним, когда соединение восстанавливается.

К сожалению, отправка экстренного вызова о помощи в случае срабатывания функций "Обнаружение падения" и "Распознавание аварий" возможна только при наличии подключения к интернету - это означает, что должен быть активирован сотовый модуль в часах, подключение к Wi-Fi или наличие iPhone вблизи.

Прослушивание музыки

Несмотря на отсутствие в Apple Watch встроенных динамиков и аудиоразъема, с них все равно можно слушать музыку, например, когда вы бегаете налегке в парке. Естественно, для этого нужно подключить AirPods или другие Bluetooth-наушники через настройки.

Кроме того, перед этим треки следует загрузить в память часов с помощью приложения Watch на iPhone.

Прослушивание подкастов и аудиокниг

То же самое справедливо и для подкастов и аудиокниг. Вы также можете слушать их непосредственно с Apple Watch, используя беспроводные наушники или колонку, если хотите. Все, что вам нужно сделать, - это выбрать книги или эпизоды в соответствующих разделах приложения Watch на iPhone перед прогулкой.

Можно прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты (фото: iGeeksBlog)

Использование компаса

В Apple Watch есть встроенный GPS-модуль, который позволяет использовать приложение "Компас" автономно. Таким образом, вы можете легко определить направление на север или отметить путевую точку, а затем вернуться к ней даже без наличия iPhone.

Голосовые заметки

"Диктофон" также относится к офлайн-приложениям, которые работают независимо от интернета или наличия смартфона рядом. Поэтому вы можете без проблем делать голосовые заметки в любой момент, чтобы не упустить вдруг пришедшие идеи.

Просмотр фото

В Apple Watch также имеется приложение "Фото", несмотря на относительно небольшой размер экрана, через которое можно просматривать снимки с iPhone. Для этого не требуется наличие самого смартфона - достаточно просто выбрать альбомы, которые вы хотите синхронизировать, и они будут загружены в память часов.

Использование секундомера, таймера, будильника

Встроенный процессор полностью обрабатывает хронографические функции для измерения времени. Поэтому, даже если рядом нет iPhone, вы можете использовать секундомер, устанавливать обратные таймеры и настраивать будильники.

Использование напоминаний и календаря

То же самое относится и к напоминаниям с календарем, но есть одно "но". Без наличия iPhone рядом вы по-прежнему сможете просматривать существующие записи и создавать новые. Однако, если в общих списках или календарях произойдут изменения, вы узнаете об этом только после подключения к интернету или восстановления связи с телефоном.

Календарь в Apple Watch (фото: iGeeksBlog)

Работа приложения "Осознанность"

Инструмент медитации, который может быть не так прост в понимании для многих, но не менее полезен из-за этого, также работает полноценно даже без наличия iPhone. Он поможет вам провести небольшую рефлексию, сфокусировавшись на глубоком дыхании и осознании ваших текущих ощущений.

Трекинг сна

Отслеживание фаз сна с детальным анализом в течение ночи также доступно независимо от наличия телефона. Главное, чтобы часы были достаточно заряжены, тогда они автоматически сохранят все данные во время сна. Когда связь с iPhone восстановится, Apple Watch синхронизируют информацию с приложением "Здоровье".

Отслеживание цикла

Отслеживание менструального цикла доступно даже без наличия телефона. Вы будете получать уведомления о приближении следующих месячных и прогнозируемых периодах фертильности, а также сможете записывать и просматривать соответствующие данные.

Отслеживание приема лекарств

Apple Watch также предупредят вас о необходимости принять таблетку или другое лекарство, если у вас установлен график приема медикаментов в приложении "Здоровье". Даже без наличия iPhone у вас будет уведомление в нужное время, и вы сможете отметить, что выполнили прием препарата.

Apple Pay

Еще одна ключевая возможность Apple Watch - это оплата товаров и услуг с помощью платежной системы Apple Pay и, конечно же, она работает без iPhone. Данные ваших карт хранятся в часах и передаются через NFC-чип при оплате.