Ці кольори одягу роблять фігуру стрункою

Як відомо, одяг різного фасону можу підкреслити фігуру, надати їй об'єму або ж зробити стрункішою. Однак, виявляється, справа не лише в фасоні, а й в певних кольорах.

Про те, які кольори одягу роблять фігуру стрункішою, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Які кольори роблять фігуру стрункою

"Класичні" кольори

До таких кольорів належать мінімалістичні чорний, сірий та білий кольори. Проте не всі з них роблять фігуру візуально стрункою.

Всім відомо, що чорний - найбільш привабливий колір, саме тому кожна жінка повинна мати ідеальну маленьку чорну сукню. Цей колір завжди робить вас стрункішою та елегантнішою.

Коли ви вдягаєте одяг чорного відтінку, ви не тільки виглядатимете стрункішою, але й почуватиметеся більш невимушено та рухатиметеся з упевненістю королеви.

Нейтральний сірий чудово підходить для тих, хто не любить носити чорний одяг занадто часто, оскільки він не так відвертає увагу від вашого обличчя своєю насиченістю.

А от світлі кольори - яким є білий - можуть створити ілюзію більшої фігури.

Холодні кольори

Темні відтінки кольорів, такі як синій, фіолетовий, а також відтінки смарагдового можуть допомогти приховати пишність фігури і створити ілюзію стрункості.

Особливо виділяють темно-синій - класичний колір, який добре пасує майже до будь-якого відтінку шкіри і є класичним вибором для штанів та піджаків.

Холодні відтінки слід обирати жінкам, які прагнуть приховати пишність стегон. Зокрема штани холодних відтінків роблять ноги візуально довшими.

Темні кольори

Один з найпростіших способів миттєво виглядати стрункішою - носити одяг темних кольорів.

Темно-коричневий - ще один чудовий варіант, щоб створити контраст і зробити ваше тіло стрункішим. Це один з тих кольорів, які, здається, є в гардеробі у кожного, тому легко знайти одяг цього відтінку.

Як поєднати кольори для стрункої фігури

Яскраві кольори привертають увагу до тієї частини тіла, на якій їх носять. Тому не варто обирати яскраву сорочку, якщо ви намагаєтеся приховати живіт або груди - це саме стосується і штанів.

Ще одне правило носіння привабливих кольорів - не поєднувати світлий топ з темними штанами, якщо у вас низький зріст. Це створить завеликий контраст, і візуально зробить невисокою і присадкуватою.

До того ж не варто обирати білу блузку, якщо хочете замаскувати пишні груди.

Якщо ви хочете підкреслити свій зріст або додати кілька сантиметрів до своєї мініатюрної фігури, одягайте однотонні речі зверху донизу.

Якщо ж намагаєтеся замаскувати стегна - відмовтеся від хакі. Натомість оберіть блузку глибокого кольору і темні штани з тонкими вертикальними смужками.

А для вишуканого образу, якщо вам не подобається чорний, спробуйте поєднувати темно-коричневий зі світлішими кольорами, такими як білий або кремовий.