Ці економні засоби допоможуть швидко прочистити засмічену ванну та раковину
Часто буває, коли раковина та ванна можуть у найнеочікуваніший момент може забитися. Однак, цю проблему можна легко усунуту за допомогою натуральних засобів.
Про це пише SantePlus.
Експерти назвали засоби, які в основному призначені для напівзасмічених ванн і простих засмічень.
Допоможе харчова сода та оцет
Харчова сода та оцет можуть стати в пригоді, коли мова йде про очищення ванн і раковин. Загалом знадобиться:
- 1/3 склянки харчової соди;
- 1 стакан оцту;
- окріп.
Закип'ятіть воду та повільно вилийте половину окропу в каналізацію, потім додайте харчову соду і дайте постояти 5 хвилин. Далі змішайте оцет з водою, що залишилася в каструлі, і вилийте в каналізацію. Все залиште приблизно на 30 хвилин. В кінці знову залийте в раковину гарячу воду.
Прочистіть ванну металевою дротяною вішалкою
Позбутися засмічення ванни без використання рідких засобів для чищення можна. Для такого способу потрібно використати стару дротяну вішалку.
Розгорніть його і залиште кінцеву частину, дугоподібну. Вставте дріт крізь гачок у дренаж, поки не відчуєте опір. Далі натисніть ще трохи та потягніть кілька разів, щоб видалити залишки.
Гаряча вода та засіб для миття посуди
Вилийте ½ склянки засобу для миття посуду в каналізацію та зачекайте кілька хвилин. Тим часом закип'ятіть воду. Приблизно через 20 хвилин злийте гарячу воду в каналізацію. Потім використовуйте вантуз, щоб все ефективно прочистити трубу
Раніше ми повідомляли, чому в раковину категорично не можна виливати окріп.
Також повідомлялося про хитрість, яка надовго збереже чистоту і блиск скла.