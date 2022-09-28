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Ці економні засоби допоможуть швидко прочистити засмічену ванну та раковину

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Середа 28 вересня 2022 21:28
Ці економні засоби допоможуть швидко прочистити засмічену ванну та раковину Як легко прочистити ванну та раковину (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто буває, коли раковина та ванна можуть у найнеочікуваніший момент може забитися. Однак, цю проблему можна легко усунуту за допомогою натуральних засобів.

Про це пише SantePlus.

Експерти назвали засоби, які в основному призначені для напівзасмічених ванн і простих засмічень.

Допоможе харчова сода та оцет

Харчова сода та оцет можуть стати в пригоді, коли мова йде про очищення ванн і раковин. Загалом знадобиться:

  • 1/3 склянки харчової соди;
  • 1 стакан оцту;
  • окріп.

Закип'ятіть воду та повільно вилийте половину окропу в каналізацію, потім додайте харчову соду і дайте постояти 5 хвилин. Далі змішайте оцет з водою, що залишилася в каструлі, і вилийте в каналізацію. Все залиште приблизно на 30 хвилин. В кінці знову залийте в раковину гарячу воду.

Прочистіть ванну металевою дротяною вішалкою

Позбутися засмічення ванни без використання рідких засобів для чищення можна. Для такого способу потрібно використати стару дротяну вішалку.

Розгорніть його і залиште кінцеву частину, дугоподібну. Вставте дріт крізь гачок у дренаж, поки не відчуєте опір. Далі натисніть ще трохи та потягніть кілька разів, щоб видалити залишки.

Гаряча вода та засіб для миття посуди

Вилийте ½ склянки засобу для миття посуду в каналізацію та зачекайте кілька хвилин. Тим часом закип'ятіть воду. Приблизно через 20 хвилин злийте гарячу воду в каналізацію. Потім використовуйте вантуз, щоб все ефективно прочистити трубу

Раніше ми повідомляли, чому в раковину категорично не можна виливати окріп.

Також повідомлялося про хитрість, яка надовго збереже чистоту і блиск скла.

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