Ці ефективні способи допоможуть зігрітися, якщо відключать опалення в домі

В Україні взимку можуть виникнути труднощі з опалювальним сезоном. Тому люди мають підготуватися та знати, що робити, якщо не буде газу або світла.
Як швидко зігрітися та зберегти тепло в квартирі - читайте нижче.
Про всяк випадок кожен українець під час війни має підготуватись до ситуації, коли тепла у будинках може не стати.
Підготуйте щільні штори
Штори із щільного матеріалу допоможуть зберегти тепло й захистити приміщення від холоду, який іде з вікна. Зокрема, зашторювати вікна треба із заходом сонця, а розшторювати, як тільки сонячні промінчики з'являться.
Постеліть на підлозі килими
У приміщеннях, де багато килимів, пледів та ковдр набагато тепліше. Все тому, що за таких умов тепло зберігається краще та довше.
Фольга між стіною і батареєю
Якщо розмістити між батареєю і стіною невеликий екран із фольги кухонної або фольгопласту, то зменшиться кількість тепла, яке віддається у зовнішні стіни.
Відчиніть двері у ванну
Після того, як ви покупалися у гарячій воді, відкрийте двері, щоб тепло йшло у інші кімнати. Або ж якщо ви запекли курку, то залиште відчинені дверцята приладу.
Таке тепло здатне підвищити температуру повітря в оселі.
Ванночки для ніг
Поставити ноги у гарячу воду - це чудова ідея, аби швидко зігрітися вдома навіть без опалення.
Термобілизна
Така білизна допомагає ефективно зберігати тепло тіла. Також варто подбати про теплий одяг із вовною і флісом у складі.
Грілки з пластикових пляшок
Можна набрати у пластикову пляшку гарячу воду й тримати її біля себе, щоб вода віддавала тепло.
Свічки
На випадок, коли немає ні електрики, ні газу, підготуйте свічки. У квартирі ми не можемо розпалити багаття, але можемо запалити свічку. І це також джерело тепла, хоч і маленьке.
Раніше ми повідомляли, що повинно бути взимку у кожного українця.
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