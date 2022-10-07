Эти эффективные способы помогут согреться, если отключат отопление в доме

На всякий случай каждый украинец во время войны должен подготовиться к ситуации, когда тепла в домах может не стать.

Подготовьте плотные шторы

Шторы из плотного материала помогут сохранить тепло и защитить помещение от идущего из окна холода. В частности, зашторивать окна нужно с закатом, а расшторивать, как только солнечные лучики появятся.

Постелите на полу ковры

В помещениях, где много ковров, пледов и одеял гораздо теплее. Все потому, что при таких условиях тепло сохраняется лучше и длиннее.

Фольга между стеной и батареей

Если разместить между батареей и стеной небольшой экран из кухонной фольги или фольгопласта, то уменьшится количество тепла, которое отдается во внешние стены.

Откройте дверь в ванную

После того как вы покупались в горячей воде, откройте дверь, чтобы тепло уходило в другие комнаты. Или же если вы запекли курицу, то оставьте открытую дверцу прибора.

Такое тепло способно повысить температуру воздуха в доме.

Ванночки для ног

Поставить ноги в горячую воду - это отличная идея, чтобы быстро согреться дома даже без отопления.

Термобелье

Такое белье помогает эффективно сохранять тепло тела. Также стоит позаботиться о теплой одежде с шерстью и флисом в составе.

Грелки из пластиковых бутылок

Можно набрать в пластиковую бутылку горячую воду и держать ее рядом с собой, чтобы вода отдавала тепло.

Свечи

В случае, когда нет ни электричества, ни газа, подготовьте свечи. В квартире мы не можем разжечь костер, но можем зажечь свечу. И это тоже источник тепла, хоть и маленький.