Эти эффективные способы помогут согреться, если отключат отопление в доме

В Украине зимой могут возникнуть проблемы с отопительным сезоном. Поэтому люди должны подготовиться и знать, что делать, если не будет газа или света.
Как быстро согреться и сохранить тепло в квартире - читайте ниже.
На всякий случай каждый украинец во время войны должен подготовиться к ситуации, когда тепла в домах может не стать.
Подготовьте плотные шторы
Шторы из плотного материала помогут сохранить тепло и защитить помещение от идущего из окна холода. В частности, зашторивать окна нужно с закатом, а расшторивать, как только солнечные лучики появятся.
Постелите на полу ковры
В помещениях, где много ковров, пледов и одеял гораздо теплее. Все потому, что при таких условиях тепло сохраняется лучше и длиннее.
Фольга между стеной и батареей
Если разместить между батареей и стеной небольшой экран из кухонной фольги или фольгопласта, то уменьшится количество тепла, которое отдается во внешние стены.
Откройте дверь в ванную
После того как вы покупались в горячей воде, откройте дверь, чтобы тепло уходило в другие комнаты. Или же если вы запекли курицу, то оставьте открытую дверцу прибора.
Такое тепло способно повысить температуру воздуха в доме.
Ванночки для ног
Поставить ноги в горячую воду - это отличная идея, чтобы быстро согреться дома даже без отопления.
Термобелье
Такое белье помогает эффективно сохранять тепло тела. Также стоит позаботиться о теплой одежде с шерстью и флисом в составе.
Грелки из пластиковых бутылок
Можно набрать в пластиковую бутылку горячую воду и держать ее рядом с собой, чтобы вода отдавала тепло.
Свечи
В случае, когда нет ни электричества, ни газа, подготовьте свечи. В квартире мы не можем разжечь костер, но можем зажечь свечу. И это тоже источник тепла, хоть и маленький.
Ранее мы сообщали, что должно быть зимой у каждого украинца.
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