Ці дві кімнатні рослини підвищують вологість та захистять вашу шкіру взимку

Що потрібно знати про сухість шкіри взимку

Шкіра вимагає такого ж догляду, як інші частини тіла, наприклад, внутрішні органи. Вона може стати сухою у будь-якому віці, але зима особливо сувора для шкіри через нижчий рівень вологості в повітрі.

Оскільки температура з кожним днем ​​падає все більше, системи опалення, як правило, працюють довше, викидаючи гаряче повітря з небезпечно низьким вмістом вологи і виснажує шкіру.

Ваша шкіра стає болючою, роздратованою і лущиться через тепле повітря в квартирі і нестачу вологи.

Які рослини потрібно завести

Експерти рекомендують завести дві кімнатні рослини. Доведено, що кімнатні рослини, такі як арекова пальма або павукоподібні рослини (хлорофітум), діють як природні зволожувачі повітря.

Рослини підвищують вологість повітря, випаровуючи воду з ґрунту в повітря, що може протидіяти осушуючому ефекту центрального опалення.

Арекова пальма допомагає зволожувати повітря (фото: pixabay.com)

Як додаткові запобіжні заходи рекомендується також пити воду, оскільки вона зволожує шкіру зсередини.

"Не допускайте зневоднення, пийте багато води протягом дня, особливо коли взимку п'єте зігріваючі напої, що зігрівають", - радять експерти.