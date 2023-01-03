Ці домашні способи допоможуть ретельно очистити газову плиту та конфорки від жиру
Газова плита вимагає ретельного чищення після кожного приготування їжі. Але не завжди це виходить, адже зазвичай вона використовується протягом всього дня. До того ж хімічні засоби для очищення можуть її пошкодити.
Про це пише SantePlus.
На відміну від електричної плити, газова плита вимагає більше зусиль для очищення. Конфорки необхідно регулярно чистити, інакше з часом через забруднення на них утворитися іржа.
Як ретельно очистити конфорки
Харчова сода
Спочатку усі конфорки потрібно зняти. Далі додайте 4 столові ложки харчової соди в каструлю з киплячою водою. Все перемішайте до повного розчинення, потім замочіть конфорки на кілька годин. Харчова сода розчиняє налиплий бруд і пом’якшує сліди жиру, які легше видалити.
Білий оцет
Крім антисептичних властивостей, оцет, як відомо, є чудовим знежирювачем і дезінфікуючим засобом. У каструлю потрібно просто налити 300 мл води і 700 мл білого оцту.
Далі поставити все на вогонь і довести до кипіння. Після цього занурте конфорки в рідину та зачекайте, поки розчин охолоне. Їх можна потерти, щоб видалити стійкі сліди жиру, а потім промийте. Не забудьте висушити конфорки, перш ніж ставити їх на місце.
Сіль
У каструлю з киплячою водою насипте 3 столові ложки дрібної солі і занурте конфорки для знежирення приблизно на годину. Потріть, прополощіть і висушіть тканиною.
Лимонна кислота
Потрібно 150 г лимонної кислоти розчинити в літрі окропу. Можна замочити їх, або налити ложку лимонної кислоти окремо на кожну газову конфорку, злегка потерти й залишити приблизно на годину. Потім все промити і висушити.
Саморобний знежирювач для очищення конфорок і плити
Знадобиться чайна ложка харчової соди, столова ложка рідкого мила і 400 мл гарячої води. Змішайте мило та харчову соду, потім додайте воду. Далі налийте суміш у пляшку з розпилювачем і обприскайте газову плиту.
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