Ці деталі у весняному гардеробі зроблять ваш стиль цікавим і привабливим (фото)

Скоро в Україні розпочнеться календарна весна, а це означає, що саме час готувати свій гардероб до зміни сезону. Зовсім не обов'язково змінювати його кардинально, якщо ви цього не хочете. Проте додати кілька оригінальних новинок точно не завадить!

Зробіть декольте глибшим

Дизайнерка радить робити декольте або глибоким, або широким, щоб було видно ключиці. Однак не варто обирати обидва варіанти, дотримуйтеся балансу.

До того ж вона радить носити бюстгальтер на тон темніший, ніж ваша шкіра. Якщо його буде видно десь з-під одягу, то не впадатиме в очі, а буде сприйматися як природна тінь.

Фото: dailymail.co.uk

Додайте резинку

Звучить не дуже стильно, проте пояс із резинкою або інші одиниці одягу будуть чітко підкреслювати переваги вашої фігури та робити її більш витонченою.

Проте важливо також носити речі, які будуть вам зручними та не будуть тиснути. Запам'ятайте: якою гарною не була б річ, вона не буде вам личити, якщо в ній ви почуваєтеся некомфортно.

Загалом увесь одяг, який підкреслює лінії тіла, додає пікантну родзинку до вашого образу.

Фото: dailymail.co.uk

Придбайте базові джинси

З віком тіло змінюється, і це нормально. Це потрібно враховувати при виборі нового одягу. Джинси є базою будь-якого гардероба, тому їх потрібно правильно обрати.

Зверніть увагу на прості рівні джинси, які раніше могли вам зовсім не подобатися. Дивіться, як вони "сідають" на вашу фігуру та чи комфортно вам у них рухатися.

Цікавими деталями на класичній парі деніму можуть бути відкриті щиколотки, застібки, замки, нестандартна обробка тощо.

Фото: dailymail.co.uk

Широкі рукави

Така деталь в одязі додає нотку елегантності та витонченості. Але тут важливо не переграти з формами. Щоб верхня частина тіла була більш стрункою візуально, нехай рукави будуть широкими лише внизу.

Якщо ж хочете ефекту візуальної стрункості для нижньої частини тіла, зробіть об'ємними плечі.

Фото: dailymail.co.uk

Одяг із кишенями

Поза з руками в кишенях часто має дуже впевнений вигляд. Крім того, такий одяг є досить практичним.

Розташування кишень має важливе значення. Обирайте кишені під кутом догори, щоб талія виглядала вужчою. Слідкуйте за кишенями на стегнах, оскільки вони можуть зіпсувати лінію, якщо будуть вивернуті назовні.

Фото: dailymail.co.uk