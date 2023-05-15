Ці чотири продукти допомагають запобігти раку

Правильне харчування відіграє величезну роль у нашому здоров'ї та добробуті, оскільки певні продукти підвищують або знижують ризик виникнення деяких станів та захворювань. У тому числі онкологія.
Експерт із здорового способу життя та консультант із харчування Лорен Леплі розповіла Express про те, як певні ферментовані продукти можуть знизити ризик розвитку раку.
Ферментовані продукти займають перше місце в списку продуктів з протираковими властивостями, тому що вони містять корисні бактерії, відомі як пробіотики, які, як було показано, мають ряд корисних для здоров'я властивостей.
Пробіотики – це корисні бактерії, які живуть у кишечнику та допомагають підтримувати здоровий баланс мікроорганізмів у травній системі.
Вони дуже важливі для травлення, імунної функції та загального стану здоров'я.
Експерт повідомила, що дослідження показали, що корисні бактерії у ферментованих продуктах можуть допомогти запобігти раку за рахунок:
Кефір
Цей напій робиться шляхом ферментації молока за допомогою кефірних грибків, які є комбінацією дріжджів і бактерій. Кефір багатий на пробіотики, які покращують травлення та зміцнюють імунну систему.
В одному дослідженні, опублікованому в журналі Medical Oncology у 2017 році, йдеться, що кефір має "протиракові властивості".
"Багато досліджень показало, що кефір діє на різні види раку, такі як колоректальний рак, злоякісні Т-лімфоцити, рак молочної залози та карциному легень", - повідомила Лорен Леплі.
Місо
Місо - це паста із ферментованих соєвих бобів, яка зазвичай використовується в японській кухні. Вона проводиться шляхом ферментації соєвих бобів із сіллю та кодзі, який є різновидом грибка.
Місо – гарне джерело білка, вітамінів та мінералів, а також містить корисні бактерії, які допомагають травленню.
Натто
Натто - традиційне японське блюдо, виготовлене з ферментованих соєвих бобів. Воно багате вітаміном К2, який важливий для здоров'я кісток, а також може мати протизапальні властивості.
Комбуча
Комбуча – це ферментований чайний напій, який виробляється шляхом ферментації підсолодженого чаю із симбіотичною культурою бактерій та дріжджів.
Він багатий пробіотиками та антиоксидантами, які можуть допомогти покращити травлення та зміцнити імунну систему. А дослідження, проведене в Журналі освіти та зміцнення здоров'я у 2021 році, показало, що чайний гриб може допомогти у лікуванні раку кишечника.
Нагадаємо, що у цих безалкогольних напоях знайшли канцерогени.
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