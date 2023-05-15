Ці чотири продукти допомагають запобігти раку

Ферментовані продукти допомагають у профілактиці раку

Ферментовані продукти займають перше місце в списку продуктів з протираковими властивостями, тому що вони містять корисні бактерії, відомі як пробіотики, які, як було показано, мають ряд корисних для здоров'я властивостей.

Пробіотики – це корисні бактерії, які живуть у кишечнику та допомагають підтримувати здоровий баланс мікроорганізмів у травній системі.

Вони дуже важливі для травлення, імунної функції та загального стану здоров'я.

Експерт повідомила, що дослідження показали, що корисні бактерії у ферментованих продуктах можуть допомогти запобігти раку за рахунок:

Зменшення запалення.

Зміцнення імунної системи.

Стимулювання виробництва коротколанцюгових жирних кислот (SCFAs).

Допомога у детоксикації організму.

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Кефір

Цей напій робиться шляхом ферментації молока за допомогою кефірних грибків, які є комбінацією дріжджів і бактерій. Кефір багатий на пробіотики, які покращують травлення та зміцнюють імунну систему.

В одному дослідженні, опублікованому в журналі Medical Oncology у 2017 році, йдеться, що кефір має "протиракові властивості".



"Багато досліджень показало, що кефір діє на різні види раку, такі як колоректальний рак, злоякісні Т-лімфоцити, рак молочної залози та карциному легень", - повідомила Лорен Леплі.

Місо

Місо - це паста із ферментованих соєвих бобів, яка зазвичай використовується в японській кухні. Вона проводиться шляхом ферментації соєвих бобів із сіллю та кодзі, який є різновидом грибка.

Місо – гарне джерело білка, вітамінів та мінералів, а також містить корисні бактерії, які допомагають травленню.

Натто

Натто - традиційне японське блюдо, виготовлене з ферментованих соєвих бобів. Воно багате вітаміном К2, який важливий для здоров'я кісток, а також може мати протизапальні властивості.

Комбуча

Комбуча – це ферментований чайний напій, який виробляється шляхом ферментації підсолодженого чаю із симбіотичною культурою бактерій та дріжджів.

Він багатий пробіотиками та антиоксидантами, які можуть допомогти покращити травлення та зміцнити імунну систему. А дослідження, проведене в Журналі освіти та зміцнення здоров'я у 2021 році, показало, що чайний гриб може допомогти у лікуванні раку кишечника.