Эти четыре продукта помогают предотвратить рак

Ферментированные продукты помогают в профилактике рака

Ферментированные продукты занимают первое место в списке продуктов с противораковыми свойствами, потому что они содержат полезные бактерии, известные как пробиотики, которые, как было показано, обладают рядом полезных для здоровья свойств.

Пробиотики - это полезные бактерии, которые живут в кишечнике и помогают поддерживать здоровый баланс микроорганизмов в пищеварительной системе.

Они очень важны для пищеварения, иммунной функции и общего состояния здоровья.

Эксперт сообщила, что исследования показали, что полезные бактерии в ферментированных продуктах могут помочь предотвратить рак за счет:

Уменьшение воспаления.

Укрепление иммунной системы.

Стимулирование производства короткоцепочечных жирных кислот (SCFAs).

Помощь в детоксикации организма.

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Кефир

Этот напиток делается путем ферментации молока с помощью кефирных грибков, которые представляют собой комбинацию дрожжей и бактерий. Кефир богат пробиотиками, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунную систему.

В одном исследовании, опубликованном в журнале Medical Oncology в 2017 году, говорится, что кефир обладает "противораковыми свойствами".



"Многие исследования показали, что кефир действует на различные виды рака, такие как колоректальный рак, злокачественные Т-лимфоциты, рак молочной железы и карциному легких", - сообщила Лорен Лепли.

Мисо

Мисо - это паста из ферментированных соевых бобов, которая обычно используется в японской кухне. Она производится путем ферментации соевых бобов с солью и кодзи, который является разновидностью грибка.

Мисо - хороший источник белка, витаминов и минералов, а также содержит полезные бактерии, которые помогают пищеварению.

Натто

Натто - традиционное японское блюдо, приготовленное из ферментированных соевых бобов. Оно богато витамином К2, который важен для здоровья костей, а также может обладать противовоспалительными свойствами.

Комбуча

Комбуча - это ферментированный чайный напиток, который производится путем ферментации подслащенного чая с симбиотической культурой бактерий и дрожжей.

Он богат пробиотиками и антиоксидантами, которые могут помочь улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему.. А исследование, проведенное в Журнале образования и укрепления здоровья в 2021 году, показало, что чайный гриб может помочь в лечении рака кишечника.