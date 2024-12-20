Ці аналізи треба здати прямо зараз, якщо ви постійно втомлені. Не шкодуйте гроші і час!

Які аналізи треба здати від втоми

За словами Катерини, "втома - це вже наслідок, а не причина".

"Якщо ми говоримо про дефіцити, то це вітамін D, заліза (феритин), але я його раджу здавати не один, а з повністю усією панеллю заліза", - сказала лікар.

"Це можуть бути водорозчинні вітаміни, насамперед вітаміни групи B через те, що люди зараз не доїдають вуглеводи. Особливо цільні злаки, які жуються, які мають клітковину, вони дуже насичені вітамінами групи B. Вони необхідні щодня, оскільки виводяться з організму", - додала експерт.

Дієтолог зазначила, що крім дефіцитів, у людини може бути порушення роботи гормонів. Наприклад, підвищення рівня ТТГ, тобто гіпофункція щитоподібної залози, зниження Т3, Т4 вільного так само може свідчити про те, що недостатньо фундаменту або якихось нутрієнтів для того, щоб нормально функціонувала щитоподібна залоза.

"А вона повністю регулює весь обмін речовин. Звичайно, не буде енергії, буде втома, будуть набряки, буде випадіння волосся і багато інших симптомів", - розповіла Толстікова.

І друга найчастіша причина з гормональних - це збільшений пролактин і кортизол у слині, бо в крові ми не здаємо, він не інформативний, зазначила лікар.

"Тут дуже великий спектр, і одним таким точковим маркером можна не влучити, або влучити не в причину, а в наслідок. Тому я завжди раджу ходити до тих терапевтів, які дивляться всю картину. Я хочу сказати, що коли заболить, це вже буде на багато дорожче, ніж зараз", - резюмувала авторка книг "Стрес крізь життя - мій Mood" і "Твій храм - здоровʼя".