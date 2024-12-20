Эти анализы надо сдать прямо сейчас, если вы постоянно уставшие. Не жалейте деньги и время!

Какие анализы надо сдать от усталости

По словам Екатерины, "усталость - это уже следствие, а не причина".

"Если мы говорим о дефицитах, то это витамин D, железа (ферритин), но я его советую сдавать не один, а с полностью всей панелью железа", - сказала врач.

"Это могут быть водорастворимые витамины, прежде всего витамины группы B из-за того, что люди сейчас не доедают углеводы. Особенно цельные злаки, которые жуются, которые имеют клетчатку, они очень насыщены витаминами группы B. Они необходимы ежедневно, поскольку выводятся из организма", - добавила эксперт.

Диетолог отметила, что кроме дефицитов, у человека может быть нарушение работы гормонов. Например, повышение уровня ТТГ, то есть гипофункция щитовидной железы, снижение Т3, Т4 свободного так же может свидетельствовать о том, что недостаточно фундамента или каких-то нутриентов для того, чтобы нормально функционировала щитовидная железа.

"А она полностью регулирует весь обмен веществ. Конечно, не будет энергии, будет усталость, будут отеки, будет выпадение волос и много других симптомов", - рассказала Толстикова.

И вторая самая частая причина из гормональных - это увеличенный пролактин и кортизол в слюне, потому что в крови мы не сдаем, он не информативен, отметила врач.

"Здесь очень большой спектр, и одним таким точечным маркером можно не попасть, или попасть не в причину, а в следствие. Поэтому я всегда советую ходить к тем терапевтам, которые смотрят всю картину. Я хочу сказать, что когда заболит, это уже будет на много дороже, чем сейчас", - резюмировала автор книг "Стресс сквозь жизнь - мой Mood" и "Твой храм - здоровье".