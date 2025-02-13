Ці акаунти в соцмережах хакери зламують найчастіше: як захиститися

Чому шахраї полюють за вашими акаунтами в соцмережах

Акаунти у Facebook, Instagram і WhatsApp - головні цілі хакерів. Вони містять масу особистих даних, використовуються для спілкування і часто пов'язані з іншими обліковими записами, що робить їх особливо привабливими.

До того ж, багато користувачів не використовують складні паролі, нехтують двофакторною автентифікацією і діляться надто великою кількістю інформації, підвищуючи ризик злому.

Facebook

З більш ніж трьома мільярдами активних користувачів на місяць Facebook залишається найбільшою соціальною платформою у світі, а отже, зберігає величезну кількість особистих даних.

У кожному акаунті можна знайти дати народження, списки друзів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місце розташування і навіть платіжні дані. Хакери можуть використовувати цю інформацію для крадіжки особистості, фішингових атак або продажу на "чорному" ринку.

Instagram

Instagram давно перестав бути просто платформою для публікації фото - сьогодні це інструмент для блогерів, брендів і бізнесу. Шахраї зламують такі акаунти, щоб використовувати їхніх підписників для просування фейкових товарів або вимагання грошей в обмін на повернення доступу.

WhatsApp

Незважаючи на наскрізне шифрування, WhatsApp теж уразливий для атак. Хакери обходять захист, перехоплюючи процес авторизації - наприклад, за допомогою підміни SIM-карти або фішингу. Отримавши контроль над акаунтом, зловмисники можуть видавати себе за власника, обманювати його контакти або поширювати шкідливі посилання.

Як захистити свої акаунти

Використовуйте надійні та унікальні паролі

Пароль - це ваш перший рубіж оборони від хакерів. Використання слабкого або повторюваного пароля - все одно що залишити двері відчиненими і сподіватися, що ніхто не зайде.

Щоб убезпечити себе, створюйте паролі, що містять великі та малі літери, цифри та спеціальні символи. Уникайте особистої інформації, наприклад імені або дати народження, а також простих комбінацій на кшталт "zxcvbnm".

Краще використовувати фрази замість одиночних слів. Наприклад, замість банального "password123" спробуйте щось на кшталт "9Lions0nTheHill!" або "ILove2Hike&Explore". Такі паролі складніше зламати і легше запам'ятати.

Кожен акаунт повинен мати свій унікальний пароль. Якщо один зламають, інші залишаться в безпеці. Так, запам'ятати їх усі непросто, але можна використовувати менеджер паролів або зберігати їх у надійному місці. Не забувайте регулярно оновлювати паролі та ніколи не використовувати один і той самий повторно.

Використовуйте надійні та унікальні паролі (фото: MakeUseOf)

Використовуйте захисне скло для екрана

Ви придумали надійні паролі? Добре. Але що, якщо хтось просто підглядає за вами в телефон, поки ви вводите їх? Це називається "серфінг через плече" (shoulder surfing).

Захисне скло для екрана допоможе впоратися з цим. Вони обмежують кут огляду, так що екран залишається видимим тільки для вас. Особливо корисні такі плівки в громадських місцях - у кафе, транспорті або офісі.

Використовуйте захисне скло для екрана ( фото: MakeUseOf)

Увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA)

Безпека - це шари захисту. Двофакторна аутентифікація - це другий замок на дверях, який спрацює, якщо хтось дізнається ваш пароль. Після введення пароля система запросить код підтвердження, який надійде на ваш телефон.

Навіть якщо зловмисник отримає ваш пароль, без цього коду він не зможе увійти. Для додаткової безпеки можна використовувати додатки Google Authenticator або Authy, які генерують нові коди кожні 30 секунд, або ввімкнути вхід за відбитком пальця/розпізнаванням обличчя.

Увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA) (фото: MakeUseOf)

Будьте в курсі кіберзагроз

Навіть найнадійніші заходи не гарантують 100-відсотковий захист. Хакери постійно знаходять нові способи злому. Щоб залишатися в безпеці, стежте за новинами про кібербезпеку, вивчайте передові методи захисту та будьте обережні з фішинговими атаками.