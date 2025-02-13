Эти аккаунты в соцсетях хакеры взламывают чаще всего: как защититься

Почему мошенники охотятся за вашими аккаунтами в соцсетях

Аккаунты в Facebook, Instagram и WhatsApp - главные цели хакеров. Они содержат массу личных данных, используются для общения и часто связаны с другими учетными записями, что делает их особенно привлекательными.

К тому же, многие пользователи не используют сложные пароли, пренебрегают двухфакторной аутентификацией и делятся слишком большим количеством информации, повышая риск взлома.

Facebook

С более чем тремя миллиардами активных пользователей в месяц Facebook остается крупнейшей социальной платформой в мире, а значит, хранит огромное количество личных данных.

В каждом аккаунте можно найти даты рождения, списки друзей, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение и даже платежные данные. Хакеры могут использовать эту информацию для кражи личности, фишинговых атак или продажи на "черном" рынке.

Instagram

Instagram давно перестал быть просто платформой для публикации фото - сегодня это инструмент для блогеров, брендов и бизнеса. Мошенники взламывают такие аккаунты, чтобы использовать их подписчиков для продвижения фейковых товаров или вымогательства денег в обмен на возврат доступа.

WhatsApp

Несмотря на сквозное шифрование, WhatsApp тоже уязвим для атак. Хакеры обходят защиту, перехватывая процесс авторизации - например, с помощью подмены SIM-карты или фишинга. Получив контроль над аккаунтом, злоумышленники могут выдавать себя за владельца, обманывать его контакты или распространять вредоносные ссылки.

Как защитить свои аккаунты

Используйте надежные и уникальные пароли

Пароль - это ваш первый рубеж обороны от хакеров. Использование слабого или повторяющегося пароля - все равно что оставить дверь открытой и надеяться, что никто не зайдет.

Чтобы обезопасить себя, создавайте пароли, содержащие заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Избегайте личной информации, например имени или даты рождения, а также простых комбинаций вроде "zxcvbnm".

Лучше использовать фразы вместо одиночных слов. Например, вместо банального "password123" попробуйте что-то вроде "9Lions0nTheHill!" или "ILove2Hike&Explore". Такие пароли сложнее взломать и легче запомнить.

Каждый аккаунт должен иметь свой уникальный пароль. Если один взломают, остальные останутся в безопасности. Да, запомнить их все непросто, но можно использовать менеджер паролей или хранить их в надежном месте. Не забывайте регулярно обновлять пароли и никогда не использовать один и тот же повторно.

Используйте надежные и уникальные пароли (фото: MakeUseOf)

Используйте защитные стекла для экрана

Вы придумали надежные пароли? Хорошо. Но что, если кто-то просто подсматривает за вами в телефон, пока вы вводите их? Это называется "серфинг через плечо" (shoulder surfing)

Защитные стекла для экрана помогут справиться с этим. Они ограничивают угол обзора, так что экран остается видимым только для вас. Особенно полезны такие пленки в общественных местах - в кафе, транспорте или офисе.

Используйте защитные стекла для экрана (фото: MakeUseOf)

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA)

Безопасность - это слои защиты. Двухфакторная аутентификация - это второй замок на двери, который сработает, если кто-то узнает ваш пароль. После ввода пароля система запросит код подтверждения, который придет на ваш телефон.

Даже если злоумышленник получит ваш пароль, без этого кода он не сможет войти. Для дополнительной безопасности можно использовать приложения Google Authenticator или Authy, которые генерируют новые коды каждые 30 секунд, или включить вход по отпечатку пальца/распознаванию лица.

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) (фото: MakeUseOf)

Будьте в курсе киберугроз

Даже самые надежные меры не гарантируют 100-процентную защиту. Хакеры постоянно находят новые способы взлома. Чтобы оставаться в безопасности, следите за новостями о кибербезопасности, изучайте передовые методы защиты и будьте осторожны с фишинговыми атаками.