Ці садові дерева треба встигнути обрізати до березня: як це правильно зробити

Зимова обрізка дерев є важливою процедурою, яка допомагає підтримувати здоров'я саду та сприяє рясному врожаю. Важливо правильно вибрати час для такої процедури та дотримуватися основних правил, щоб не завдати шкоди рослинам.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які садові дерева варто обрізати взимку та як правильно це робити.

Чи можна обрізати дерева взимку?

Обрізка дерев узимку - це не лише можлива, а й корисна процедура. Важливо вибрати правильний момент, щоб не нашкодити рослині. Оптимальний час для зимової обрізки - з кінця січня до березня, коли дерева ще перебувають у стані спокою, але сильні морози вже не загрожують їхній структурі.

При виборі дня для обрізки слід враховувати температуру повітря: якщо на вулиці сильний мороз нижче -10°C, процедуру варто відкласти. Також не рекомендується обрізати дерева у періоди різких потеплінь із подальшим похолоданням, оскільки це може негативно вплинути на загоєння зрізів.

Якщо дерево вже почало активно пускати сік, обрізку слід відкласти до осені.

Які дерева обрізають у лютому

Зимова обрізка найкраще підходить для плодових дерев, оскільки вона допомагає сформувати міцну крону, покращити провітрювання та стимулювати ріст молодих пагонів. На початку лютого рекомендується обрізати:

яблуні,

груші,

вишні,

сливи.

Ці культури добре переносять зимову обрізку, оскільки їхні тканини залишаються стійкими до невеликих перепадів температур. Ближче до кінця лютого можна обрізати абрикоси, черешні, персики та айву, оскільки вони більш чутливі до холоду, і їхня обрізка потребує теплішої погоди.

Зима - гарний час для обрізки дерев у саду (фото: Freepik.com)

Як правильно обрізати плодові дерева взимку

Методика обрізки фруктових дерев загалом однакова, тому вивчивши правила для одного виду, можна легко застосовувати їх до інших. Основні етапи обрізки:

Видалення порослі біля основи дерева.

Обрізка сухих, хворих і пошкоджених гілок.

Усунення пагонів, що ростуть усередину крони.

Проріджування загущених гілок - видалення тих, що труться або перекривають одна одну.

Вкорочення довгих гілок на третину для стимулювання росту молодих пагонів.

Для обрізки слід використовувати лише гострий інструмент, щоб уникнути зайвого пошкодження кори. Перед початком процедури всі ножі та пилки необхідно продезінфікувати, щоб запобігти зараженню дерев грибковими або бактеріальними хворобами.

Важливі нюанси та поради для зимової обрізки

Щоб обрізка була максимально ефективною, слід дотримуватись кількох правил:

Проводити процедуру у суху та безвітряну погоду.

Використовувати тільки стерильний та гострий інструмент.

Не залишати пеньків - зрізи мають бути рівними й акуратними.

Обробляти великі рани садовим варом або спеціальними захисними препаратами.

Усі зрізані хворі гілки слід одразу утилізувати, щоб запобігти поширенню хвороб.

Обрізка дерев узимку - це не складна, але дуже корисна процедура, яка допомагає рослинам розвиватися та приносити щедрі врожаї.