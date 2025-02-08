Эти садовые деревья нужно успеть обрезать до марта: как это правильно сделать

Зимняя обрезка деревьев является важной процедурой, которая помогает поддерживать здоровье сада и способствует обильному урожаю. Важно правильно выбрать время для такой процедуры и придерживаться основных правил, чтобы не нанести вред растениям.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие садовые деревья стоит обрезать зимой и как правильно это делать.

Можно ли обрезать деревья зимой?

Обрезка деревьев зимой - это не только возможная, но и полезная процедура. Важно выбрать правильный момент, чтобы не навредить растению. Оптимальное время для зимней обрезки - с конца января по март, когда деревья еще находятся в состоянии покоя, но сильные морозы уже не угрожают их структуре.

При выборе дня для обрезки следует учитывать температуру воздуха: если на улице сильный мороз ниже -10°C, процедуру стоит отложить. Также не рекомендуется обрезать деревья в периоды резких потеплений с последующим похолоданием, поскольку это может негативно повлиять на заживление срезов.

Если дерево уже начало активно пускать сок, обрезку следует отложить до осени.

Какие деревья обрезают в феврале

Зимняя обрезка лучше всего подходит для плодовых деревьев, поскольку она помогает сформировать крепкую крону, улучшить проветривание и стимулировать рост молодых побегов. В начале февраля рекомендуется обрезать:

яблони,

груши,

вишни,

сливы.

Эти культуры хорошо переносят зимнюю обрезку, поскольку их ткани остаются устойчивыми к небольшим перепадам температур. Ближе к концу февраля можно обрезать абрикосы, черешни, персики и айву, поскольку они более чувствительны к холоду, и их обрезка требует более теплой погоды.

Зима - хорошее время для обрезки деревьев в саду (фото: Freepik.com)

Как правильно обрезать плодовые деревья зимой

Методика обрезки фруктовых деревьев в целом одинакова, поэтому изучив правила для одного вида, можно легко применять их к другим. Основные этапы обрезки:

Удаление поросли у основания дерева.

Обрезка сухих, больных и поврежденных ветвей.

Устранение побегов, растущих внутрь кроны.

Прореживание загущенных ветвей - удаление трущихся или перекрывающих друг друга.

Укорачивание длинных ветвей на треть для стимулирования роста молодых побегов.

Для обрезки следует использовать только острый инструмент, чтобы избежать излишнего повреждения коры. Перед началом процедуры все ножи и пилы необходимо продезинфицировать, чтобы предотвратить заражение деревьев грибковыми или бактериальными болезнями.

Важные нюансы и советы для зимней обрезки

Чтобы обрезка была максимально эффективной, следует соблюдать несколько правил:

Проводить процедуру в сухую и безветренную погоду.

Использовать только стерильный и острый инструмент.

Не оставлять пеньков - срезы должны быть ровными и аккуратными.

Обрабатывать большие раны садовым варом или специальными защитными препаратами.

Все срезанные больные ветви следует сразу утилизировать, чтобы предотвратить распространение болезней.

Обрезка деревьев зимой - это не сложная, но очень полезная процедура, которая помогает растениям развиваться и приносить щедрые урожаи.