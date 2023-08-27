Ці 8 науково доведених ознак підтверджують, що ви закохані

Ви почуваєтеся трохи п'яним

І справді, фраза "п'яний від кохання", - не фігуральна, а підтверджена вченими. В одному з досліджень з'ясували, що алкоголь та окситоцин, який називають гормоном кохання, діють на мозок приблизно однаково.

Під час дослідження тваринам вводили окситоцин через ніс і підвищення цього гормону збільшувало симпатію до ближнього, схильність до самопожертви, а стрес і тривожність сильно знижувалися. Тому людина відчуває після першого любовного поцілунку приблизно те саме, що після келиха з шампанським.

Менше чутливості до болю

Дослідження медичної школи Стенфордського університету показало, що почуття закоханості надає дію, схожу на ефект знеболюючих препаратів. Це пов'язано з активацією прилеглого ядра - саме ця зона прокидається при отриманні анальгетиків або, наприклад, через виграш у казино.

Для експерименту дослідники зібрали студентів, які перебувають у романтичних стосунках до дев'яти місяців. До їхньої руки прикріпили термостимулятор і нагріли його до температури, що спричинила біль.

Після цього студентам показували фото коханих та рівень болю значно зменшувався. У цьому на МРТ чітко спостерігалася активація ядра. Крім того, студентам показували фотографії випадкових привабливих людей, але такого ефекту вже не було.

Відчуття, як після пробіжки стометрівки

Кидає в жар, серце б'ється, дихання збивається, часте та уривчасте - і це не після інтенсивних занять спортом, а коли ви дивитеся в очі іншої людини.

Закоханість підвищує рівень адреналіну та норепінефрину та у вас відбувається сплеск гормонів. А ще схожий стан у людини буває через сильний переляк. При закоханості в коктейль гормонів додається дофамін та інші гормони задоволення, що призводить до стану сильного збудження.

Втрата апетиту

Закохані люди можуть цілодобово харчуватися водою, яблуками та маленьким бутербродом. При цьому сил на все більш ніж достатньо і почуття голоду практично немає. І в такому стані знову винен окситоцин.

Дослідження показали, що підвищення рівня цього гормону притуплює почуття голоду та веде до зниження кількості необхідних калорій. А значить, від кохання справді можна схуднути.

Розширення зіниць

Вчені з університету Род-Айленд у США виявили незвичайну фізіологічну реакцію у закоханих людей - при погляді на свій об'єкт кохання у людини розширюються зіниці.

Схожа реакція буває, коли в поле зору вперше потрапляє людина, яка нам одразу сподобалася. Світ навколо тьмяніє і вся наша увага зосереджується на об'єкті симпатії.

Обличчя світиться

У закоханих обличчя виглядає так, ніби зсередини включили лапочку в 100 Вт. У них вогник в очах, постійна посмішка. І в цьому винні гормони, які розганяють кровообіг, а в шкіру надходить значно більше кисню. Тому закохані виглядають так, начебто тільки-но повернулися з відпустки в альпійському селі.

Неможливість пов'язати два слова

Красномовні та дотепні раптово перетворюються на недорікуватих і мовчазних людей, які не можуть пов'язати два слова. А ще вони червоніють, бліднуть, мямлять щось незрозуміле, коли намагаються щось пояснити. Їхні долоні потіють, у роті стає сухо.

І такий ефект має гримуча суміш норепінефрину та окситоцину. Їхній рівень різко підвищується, коли поруч знаходиться об'єкт нашої закоханості. Згодом цей ефект зникає.

Результати у спорті покращуються

Закоханість здатна дати друге дихання і ваші показники у спорті чи фітнес-залі можуть стати на порядок кращими. Такий результат показало опитування понад 400 спортсменів.

Емоції дають ту енергію, якої зазвичай не вистачає на виконання вправ. І людина розуміє, що насправді здатна на більше. А ще з'являється бажання стати привабливішим для коханої людини.