Эти 8 научно доказанных признаков подтверждают, что вы влюблены

Как только не называют любовь - и неземные чувства, и лихорадка, и болезнь, и самое нежное и чистое чувство на земле. И отчасти, люди правы - у чувства влюбленности и любви есть признаки, которые имеют научное доказательство и объяснение.
Какие именно признаки быстро подтвердят, что вы на самом деле влюблены - читайте в материале Styler.
И действительно, фраза "пьян от любви", - не фигуральная, а подтвержденная учеными. В одном из исследований выяснили, что алкоголь и окситоцин, который называют гормоном любви, действуют на мозг приблизительно одинаково.
Во время исследования, животным вводили окситоцин через нос и повышение этого гормона увеличивало симпатию к ближнему, склонность к самопожертвованию, а стресс и тревожность сильно снижались. Поэтому человек чувствует после первого любовного поцелуя приблизительно то же, что и после бокала с шампанским.
Исследования медицинской школы Стэндфордского университета показало, что чувство влюбленности оказывает действие, схожее с эффектом обезболивающих препаратов. Это связано с активацией прилегающего ядра - именно эта зона просыпается при получении анальгетиков или, например, из-за большого выигрыша в казино.
Для эксперимента исследователи собрали студентов, которые находятся в романтических отношениях до девяти месяцев. К их руке прикрепили термостимулятор и нагрели его до температуры, вызвавшей боль.
После этого студентам показывали фото любимых и уровень боли значительно уменьшался. При этом на МРТ отчетливо наблюдалась активация ядра. Кроме того, студентам показывали фотографии случайных привлекательных людей, но такого эффекта уже не возникало.
Бросает в жар, сердце колотится, дыхание сбивается, частое и прерывистое - и это не после интенсивных занятий спортом, а когда вы смотрите в глаза другого человека.
Влюбленность повышает уровень адреналина и норэпинефрина и у вас происходит всплеск гормонов. А еще схожее состояние у человека бывает из-за сильного испуга. При влюбленности в коктейль гормонов еще добавляется дофамин и другие гормоны удовольствия, что приводит к состоянию сильного возбуждения.
Влюбленные люди могут сутками питаться водой, яблоками и маленьким бутербродом. При этом сил на все более, чем предостаточно и чувства голода практически нет. И в таком состоянии снова виновен окситоцин.
Исследования показали, что повышение уровня этого гормона притупляет чувство голода и ведет к снижению количества необходимых калорий. А значит, от любви действительно можно похудеть.
Ученые из университета Род-Айленд в США обнаружили необычную физиологическую реакцию у влюбленных людей - при взгляде на свой объект любви, у человека расширяются зрачки.
Схожая реакция бывает, когда в поле зрения впервые попадает человек, который нам сразу понравился. Мир вокруг меркнет и все наше внимание сосредотачивается на объекте симпатии.
У влюбленных лицо выглядит так, как будто изнутри включили лапочку в 100 ватт. У них огонек в глазах, постоянная улыбка. И в этом виноваты гормоны, которые разгоняют кровообращение, а в кожу поступает значительно больше кислорода. Поэтому влюбленные выглядят так, как будто только что вернулись из отпуска в альпийской деревне.
Красноречивые и остроумные внезапно превращаются в косноязычных и молчаливых людей, которые не могут связать два слова. А еще они краснеют, бледнеют, мямлят что-то непонятное, когда пытаются что-то объяснить. Их ладони потеют, во рту становится сухо.
И такой эффект имеет гремучая смесь ноэпинефрина и окситоцина. Их уровень резко повышается, когда рядом находится объект нашей влюбленности. Со временем этот эффект исчезает.
Влюбленность способна дать второе дыхание и ваши показатели в спорте или фитнес-зале могут стать на порядок лучше. Такой результат показал опрос более 400 спортсменов.
Эмоции дают ту энергию, которой обычно не хватает для выполнения упражнений. И человек понимает, что на самом деле способен на большее. А еще появляется желание стать привлекательнее для любимого человека.
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