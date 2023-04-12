Ці 7 популярних фраз мають прихований сенс: не варто їх використовувати в житті

Багато слів і фраз люди використовують, не замислюючись про їх сенс. Однак слова мають дуже велике значення і можуть впливати на життя людини. Фрази можуть бути неправильно витлумачені або вони видають те, що хотілося б приховати. А ще деякі слова можуть приваблювати негатив.

Які популярні фрази не варто використовувати у своєму житті – читайте у матеріалі нижче.

"Без образ, але…"

Така фраза відразу повідомляє співрозмовнику, що ви збираєтеся сказати щось прикре. І він почне готуватись до того, щоб дати відсіч. Пам'ятайте, що, якщо ви сказали таку фразу, це не дає вам права говорити іншій людині брутальності чи образливі слова.

Якщо ви хочете сказати щось неприємне, але важливе, то краще говоріть так: "Я знаю, що ці слова можуть завдати біль, але я змушений сказати їх".

"У мене є право на свою думку"

І це справді так. Ніхто не може заборонити людям мати свою думку та її висловлювати її вголос. Однак це не означає, що ця думка буде достовірною. Думка не є фактом. Якщо ви хочете використовувати таку фразу, вам варто підкріпити слова якимись фактами.

Ваші співрозмовники будуть чути цю фразу так: "Мені начхати на факти. Мені важлива тільки моя думка, і я не вислуховуватиму інших людей".

"Я не винен у цьому"

При спробах перекласти провину на інших людей вас сприйматимуть як дурня або слабку людину. Якщо за вами провини немає зовсім, це або очевидно, або час розставить все по місцях. Якщо ж ви замішані в ситуації, визнавши відповідальність, ви покажете себе з кращого боку.

Прихований зміст цієї фрази: "Я не відповідаю за свої вчинки".

"Це не справедливо"

Таку фразу можна використовувати тільки молодим і незрілим людям. Доросла людина такими словами зазвичай виявляє свою інфантильність і виглядає як дитина. Подорослішавши, ми усвідомлюємо, що все, що відбувається у світі, є справедливим. Однак у наших силах зробити все, щоб змінити ситуацію.

Прихований зміст цієї фрази: "Я чекаю, що всі оточуючі зроблять моє життя легшим і кращим, або я впаду в істерику, як дитина, якщо цього не буде зроблено".

"Скоріш за все, це дурна ідея"

Таку фразу зазвичай говорять люди, які не відчувають впевненості у собі – перед тим, як висловити свою ідею чи думку.

Однак такі слова можуть настроїти співрозмовників на те, що ваша ідея буде неспроможною. Якщо ви самі сумніваєтеся у своїй думці, то навряд чи варто чекати на підтримку з боку.

"В мене не було вибору"

У людини вибір є практично завжди. Просто не було варіантів, які б влаштували. І вибір часто справа зовсім не проста, особливо якщо від нього залежать почуття інших людей. І доводиться робити вибір, який нам не подобається.

Але фраза, що у вас не було вибору, говорить про те, що хочете зняти відповідальність за свої вчинки. І це позиція слабкої людини. Краще сказати так: "Я змушений був зробити важкий вибір".

"Він ідіот"

Говорити про інших людей за спиною, ще й у негативному ключі – це погано. Якщо хтось, на вашу думку, чинить погано або шкодить своїми діями іншим людям, то висловіть людині свої претензії особисто, в обличчя. А оточуючі самі розберуться, з ким вони мають справу.

А якщо це неправда і ви просто намовляєте на іншу людину, то оточуючі думатимуть про вас погано.