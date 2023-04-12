Эти 7 популярных фраз обладают скрытым смыслом: не стоит их использовать в жизни

Многие слова и фразы люди используют, не задумываясь об их смысле. Однако слова имеют очень больше значение и могут влиять на жизнь человека. Фразы могут быть неправильно истолкованы или же они выдают то, что хотелось бы скрыть. А еще некоторые слова могут притягивать негатив.

Какие популярные фразы не стоит использовать в своей жизни - читайте в материале ниже.

"Без обид, но…"

Такая фраза сразу сообщает собеседнику, что вы собираетесь сказать что-то обидное. И он начнет готовиться к тому, чтобы дать отпор. Помните, что, если вы сказали такую фразу, это не дает вам права говорить другому человеку грубости или обидные слова.

Если вы хотите сказать что-то неприятное, но важное, то говорите лучше так: "Я знаю, что эти слова могут причинить боль, но я вынужден сказать их".

"У меня есть право на свое мнение"

И это действительно так. Никто не может запретить людям иметь свое мнение и его высказывать вслух. Однако это не значит, что это мнение будет достоверным. Мнение не является фактом. Если вы хотите использовать такую фразу, то вам стоит подкрепить слова какими-то фактами.

Ваши собеседники будут слышать эту фразу так: "Мне плевать на факты. Мне важно только мое мнение, и я не стану выслушивать других людей".

"Я не виноват в этом"

При попытках переложить вину на других людей, вас будут воспринимать как глупца или слабого человека. Если за вами вины нет совершенно, то это либо очевидно, либо время расставит все по местам. Если же вы замешаны в ситуации, то признав ответственность, вы покажете себя с лучшей стороны.

Скрытый смысл этой фразы: "Я не отвечаю за свои поступки".

"Это несправедливо"

Такую фразу позволительно использовать только юным и незрелым людям. Взрослый человек такими словами обычно проявляет свою инфантильность и выглядит как ребенок. Повзрослев, мы осознаем, что все происходящее в мире, является справедливым. Однако в наших силах сделать все, чтобы изменить ситуацию.

Скрытый смысл этой фразы: "Я жду, что все окружающие сделают мою жизнь легче и лучше, или я впаду в истерику, как ребенок, если этого не будет сделано".

"Скорее всего, это глупая идея"

Такую фразу обычно говорят люди, которые не чувствуют уверенности в себе - перед тем, как высказать свою идею или мнение.

Однако такие слова могут настроить собеседников на то, что ваша идея будет несостоятельной. Если вы сами сомневаетесь в своем мнение, то вряд ли стоит ждать поддержку со стороны.

"У меня не было выбора"

У человека выбор есть практически всегда. Просто не было вариантов, которые бы устроили. И выбор - часто дело совсем не простое, особенно если от него зависят чувства других людей. И приходится делать выбор, который нам самим не нравится.

Но фраза, что у вас не было выбора, говорит о том, что вы хотите снять ответственность за свои поступки. И это позиция слабого человека. Лучше сказать так: "Я вынужден был сделать трудный выбор".

"Он идиот"

Говорить о других людях за спиной, еще и в негативном ключе - это плохо. Если кто-то, по вашему мнению, поступает нехорошо или вредит своими действиями другим людям, то выскажите человеку свои претензии лично, в лицо. А окружающие сами разберутся, с кем они имеют дело.

А если это неправда и вы просто наговариваете на другого человека, то окружающие будут о вас думать плохо.