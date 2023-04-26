Ці 7 харчових звичок вам допоможуть швидко схуднути: правила зовсім нескладні

Повноцінно харчуватися, не відмовляти собі у солодкому та балувати себе смачною їжею, але при цьому не набирати вагу – мрія майже кожної людини. І це цілком реально, якщо дотримуватись основних харчових звичок.
Які ранкові звички допоможуть взяти під контроль тягу до їжі протягом дня та непомітно знизити вашу вагу, розповіли фахівці The Nutrition Twins.
Всі булочки, пончики, круасани та інша смачна випічка вранці містить рафінований цукор. Такий цукор в організмі запускає процес швидкого стрибка глюкози, а потім настає період зниження рівня енергії. І саме це змушує нас вживати більше їжі протягом дня та тягтися до солодкого.
Харчуватися у певний час – гарна ідея. Це дозволяє привчити організм до вживання їжі у певні години та уникнути перекусів у неурочний час.
Якщо ви поснідаєте зарано, то ви швидко зголоднієте і доведеться чекати, щоб знову поїсти. При цьому ви відчуватимете голод і є ризик з'їсти значно більше.
Вживання солі у великій кількості провокує апетит і ви хочете з'їсти ще більше. Велика кількість солі міститься зазвичай у печиві, беконі, ковбасі, кексах, сирі та круасанах.
Білкові продукти можуть зменшити кількість жиру, зберегти м'язову масу та наситити. Білок уповільнює травлення та допомагає підтримувати рівень цукру в крові. Тверді джерела білка – це сир, яйця, грецький йогурт, тофу, лосось.
Це зробить ваше відчуття голоду не таким гострим. А ще це позбавить тяги до вуглеводів і солодкого.
Приготування їжі може відволікти від потягу до їжі та почуття голоду. При цьому вам не потрібні складні рецепти, підійдуть навіть найпростіші.
Продукти, які містять багато клітковини, дозволяють вам довше залишатися ситими. Відмінно підійде вівсянка, кіноа, цитрусові, ягоди та будь-які овочі.
До речі, раніше ми писали, що тренер розкритикував популярну методику схуднення.
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