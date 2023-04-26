Ці 7 харчових звичок вам допоможуть швидко схуднути: правила зовсім нескладні

Відмовтеся від продуктів із рафінованим цукром

Всі булочки, пончики, круасани та інша смачна випічка вранці містить рафінований цукор. Такий цукор в організмі запускає процес швидкого стрибка глюкози, а потім настає період зниження рівня енергії. І саме це змушує нас вживати більше їжі протягом дня та тягтися до солодкого.

Снідайте завжди в один і той самий час

Харчуватися у певний час – гарна ідея. Це дозволяє привчити організм до вживання їжі у певні години та уникнути перекусів у неурочний час.

Якщо ви поснідаєте зарано, то ви швидко зголоднієте і доведеться чекати, щоб знову поїсти. При цьому ви відчуватимете голод і є ризик з'їсти значно більше.

Уникайте продуктів із великою кількістю солі

Вживання солі у великій кількості провокує апетит і ви хочете з'їсти ще більше. Велика кількість солі міститься зазвичай у печиві, беконі, ковбасі, кексах, сирі та круасанах.

Додайте до сніданку тверде джерело білка

Білкові продукти можуть зменшити кількість жиру, зберегти м'язову масу та наситити. Білок уповільнює травлення та допомагає підтримувати рівень цукру в крові. Тверді джерела білка – це сир, яйця, грецький йогурт, тофу, лосось.

Перед сніданком випийте 500 г води

Це зробить ваше відчуття голоду не таким гострим. А ще це позбавить тяги до вуглеводів і солодкого.

Майте в запасі кілька рецептів сніданку

Приготування їжі може відволікти від потягу до їжі та почуття голоду. При цьому вам не потрібні складні рецепти, підійдуть навіть найпростіші.

Отримайте порцію клітковини

Продукти, які містять багато клітковини, дозволяють вам довше залишатися ситими. Відмінно підійде вівсянка, кіноа, цитрусові, ягоди та будь-які овочі.