Эти 7 пищевых привычек вам помогут быстро похудеть: правила совсем несложные

Откажитесь от продуктов с рафинированным сахаром

Все булочки, пончики, круассаны и другая вкусная выпечка по утрам содержит в себе рафинированный сахар. Такой сахар в организме запускает процесс быстрого прыжка глюкозы, а потом наступает период снижения уровня энергии. И именно это заставляет нас употреблять больше пищи в течение дня и тянуться к сладкому.

Завтракайте всегда в одно и то же время

Питаться в определенное время - хорошая идея. Это позволяет приучить организм к употреблению пищи по часам и избежать перекусов в неурочное время.

Если вы позавтракаете слишком рано, то вы быстро проголодаетесь и придется ждать, чтобы снова поесть. При этом вы будете испытывать голод и есть риск съесть значительно больше.

Избегайте продуктов с большим количеством соли

Употребление соли в большом количестве провоцирует аппетит, и вы хотите съесть еще больше. Большое количество соли содержится обычно в печенье, беконе, колбасе, кексах, сыре и круассанах.

Добавьте к завтраку твердый источник белка

Белковые продукты могут уменьшить количество жира, сберечь мышечную массу и насытить. Белок замедляет пищеварение и помогает поддерживать уровень сахара в крови. Твердые источники белка - это сыр, яйца, греческий йогурт, тофу, лосось.

Перед завтраком выпейте 500 г воды

Это сделает ваше ощущение голода не таким острым. А еще это избавит от тяги к углеводам и сладкому.

Имейте в запасе несколько рецептов завтрака

Приготовление пищи может отвлечь от тяги к пище и чувства голода. При этом вам не нужны сложные рецепты, подойдут даже самые простые.

Получите порцию клетчатки

Продукты, которые содержат много клетчатки, позволяют вам дольше оставаться сытыми. Отлично подойдет овсянка, киноа, цитрусовые, ягоды и любые овощи.