Эти 7 пищевых привычек вам помогут быстро похудеть: правила совсем несложные

Полноценно питаться, не отказывать себе в сладком и баловать себя вкусной пищей, но при этом не набирать вес - мечта почти каждого человека. И это вполне реально, если придерживаться основных пищевых привычек.
Какие утренние привычки помогут взять под контроль тягу к еде на протяжении дня и незаметно снизить ваш вес, рассказали специалисты The Nutrition Twins.
Все булочки, пончики, круассаны и другая вкусная выпечка по утрам содержит в себе рафинированный сахар. Такой сахар в организме запускает процесс быстрого прыжка глюкозы, а потом наступает период снижения уровня энергии. И именно это заставляет нас употреблять больше пищи в течение дня и тянуться к сладкому.
Питаться в определенное время - хорошая идея. Это позволяет приучить организм к употреблению пищи по часам и избежать перекусов в неурочное время.
Если вы позавтракаете слишком рано, то вы быстро проголодаетесь и придется ждать, чтобы снова поесть. При этом вы будете испытывать голод и есть риск съесть значительно больше.
Употребление соли в большом количестве провоцирует аппетит, и вы хотите съесть еще больше. Большое количество соли содержится обычно в печенье, беконе, колбасе, кексах, сыре и круассанах.
Белковые продукты могут уменьшить количество жира, сберечь мышечную массу и насытить. Белок замедляет пищеварение и помогает поддерживать уровень сахара в крови. Твердые источники белка - это сыр, яйца, греческий йогурт, тофу, лосось.
Это сделает ваше ощущение голода не таким острым. А еще это избавит от тяги к углеводам и сладкому.
Приготовление пищи может отвлечь от тяги к пище и чувства голода. При этом вам не нужны сложные рецепты, подойдут даже самые простые.
Продукты, которые содержат много клетчатки, позволяют вам дольше оставаться сытыми. Отлично подойдет овсянка, киноа, цитрусовые, ягоды и любые овощи.
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