Эти 5 изменений родинки указывают на развитие рака кожи. Как проверить себя

Меланома - один из самых смертоносных видов рака. Чаще ее развитие можно заметить по изменению родинок на теле. Именно поэтому врачи советуют регулярно осматривать свою кожу, чтобы не пропустить появление тревожных признаков болезни.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения в Facebook .

Что нужно знать о меланоме

"Меланома - один из самых опасных типов рака кожи. Это злокачественное новообразование, которое развивается из пигментных клеток меланоцитов и чаще всего поражает кожу. Однако в отдельных случаях меланома может развиваться и на слизистых, под ногтями, на радужке глаза, а дальше - через кровь поражает почти все органы. Меланома может возникать не только там, где есть родинка, но и в местах, где ее нет", - пишут медики.

По данным Национального канцер-реестра Украины, в 2020 году было зарегистрировано 2422 случая меланомы, чуть более трети случаев - 37,7% - выявили во время профилактических осмотров.

"Поэтому очень важно регулярно осматривать свою кожу и своих близких - это поможет вовремя выявить подозрительные изменения", - советуют врачи.

Как самостоятельно проверить себя

Для диагностики по всему миру применяют шкалу "АВСDE".

А - (asymmetry) асимметрия - если визуально разделить родинку или пятно на коже пополам, выглядят ли половинки одинаковыми? Если нет, это может быть тревожным признаком.

В - (border) граница - родинка должна быть ровной и четкой. Зубчатые или неровные края родинки - повод для беспокойства.

С - (color) цвет - если родинка изменила окраску (например, появилось покраснение) или она просто имеет неровный цвет - это повод обратиться к врачу.

D - (diameter) диаметр - заметили, что родинка начала увеличиваться? Или ее размер больше горошины (5-6 мм), сконтактируйтесь с врачом и наблюдайте за родинкой.

E - (evoluding) развитие - поводом посоветоваться с врачом также является то, что вы заметили, что родинка или пятно на коже изменились в течение последних нескольких недель или месяцев.

Самым распространенным признаком меланомы является трансформация кожи: новые родинки или изменения в старых, а также долго не заживающие поражения кожи. Не пренебрегайте профилактическим осмотром у своего семейного врача и обратитесь к нему, если заметили тревожные изменения.

Как распознать рак кожи по родинкам (фото: Facebook/МОЗ)