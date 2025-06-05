Эти 5 вещей в спальне нужно обновлять каждый год: когда вы делали это в последний раз?

В каждой спальне есть пять вещей, которые стоит регулярно обновлять или ухаживать, чтобы спальня оставалась комфортной и безопасной. Даже небольшие изменения могут значительно улучшить качество сна и самочувствие.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что это за вещи и как правильно за ними ухаживать.

Шторы

Шторы обычно стирают дважды в год во время генеральной уборки. Однако, если окна выходят на оживленную улицу, их следует стирать чаще - примерно раз в 3-4 месяца. После стирки важно пропарить шторы, чтобы уничтожить бактерии и вирусы.

Удобнее всего это делать компактным ручным отпаривателем, который быстро и эффективно освежит ткань. Регулярный уход за шторами поможет сохранить чистоту воздуха в комнате.

Подушки и одеяла

Подушки со временем накапливают частички кожи, пыль, грязь и вредные микроорганизмы. Поэтому их рекомендуют заменять каждые 2-3 года, независимо от внешнего состояния. Срок службы одеял немного дольше - от 5 до 10 лет, но и их стоит периодически обновлять.

Постельные принадлежности нужно стирать минимум дважды в год, особенно это касается изделий из пуха или пера, где активно размножаются пылевые клещи. Чистые и свежие подушки и одеяла помогут избежать аллергий и улучшат качество сна.

Матрас

Матрас нуждается в регулярном уходе: при каждой смене постельного белья его следует пылесосить, а раз в год проводить профессиональную чистку. Также важно переворачивать матрас каждые 2-3 месяца, чтобы он изнашивался равномерно и служил дольше.

Правильный уход за матрасом помогает избежать скопления пылевых клещей и бактерий, а также сохраняет его комфорт. Качественный матрас - залог здорового сна и хорошего самочувствия. Не забывайте уделять ему достаточно внимания.

Регулярная уборка в спальне требует знаний о свойствах каждого предмета (фото: Freepik.com)

Ковер

Ковры собирают пыль и грязь, что с одной стороны хорошо - частицы пыли не летают в воздухе, но с другой - ковры нужно регулярно чистить. Рекомендовано проводить влажную уборку не реже одного раза в три месяца, а пылесосить ковер хотя бы дважды в неделю.

Частая и тщательная чистка ковра помогает сохранить чистоту в спальне и улучшает качество воздуха. Кроме того, чистый ковер создает уют и повышает комфортность помещения. Не забывайте заботиться о ковре так же, как и о других вещах в вашей спальне.

Изголовье кровати

Изголовье кровати также со временем накапливает пыль и грязь, поэтому его нужно чистить по крайней мере раз в год специальными средствами для обивки. Кроме того, полезно регулярно проходиться по нему пылесосом, чтобы удалять пыль и аллергены.

Чистое изголовье помогает поддерживать общую гигиену спальни и создает приятную атмосферу. Особенно это важно для тех, кто любит читать или отдыхать в постели, опираясь на изголовье.