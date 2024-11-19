Ці 5 продуктів на сніданок знизять ваш тиск та нададуть бадьорості

Які 5 продуктів на сніданок допоможуть знизити тиск

Основною причиною високого кров'яного тиску є харчування, а продукти з високим вмістом солі є одними з найгірших винуватців.

Але хоча деякі продукти можуть підвищити артеріальний тиск, інші можуть мати протилежний ефект.

Чорниця

Ці смачні ягоди багаті антоціанами, фітохімічними речовинами, які надають їм синього кольору. Вважається, що вони покращують функцію ендотеліальних клітин в організмі, які допомагають кровотоку та регуляції артеріального тиску. Одне з досліджень показало, що вживання 200 г чорниці щодня протягом місяця призвело до поліпшення функції кровоносних судин і зниження систолічного артеріального тиску у здорових людей.

Горіхи

Горіхи є фантастичним джерелом вітамінів, мінералів, таких як магній, антиоксидантів, омега-3 і мононенасичених жирів. Вони також є хорошим джерелом L-аргініну.

За словами експертів із клініки Майо в США, деякі дослідження показують, що L-аргінін може знизити артеріальний тиск, підвищити рівень холестерину та покращити загальний стан кровоносних судин.

В одному дослідженні повідомили, що загальне споживання горіхів знижує систолічний артеріальний тиск у учасників без діабету 2 типу, зокрема мова була про фісташки.

Яблука

Вживання яблук знижує артеріальний тиск, але не забувайте вживати шкірку в їжу. Дослідники сходяться на думці, що антиоксиданти в яблучній шкірці сприяють гладкому кровотоку. Клітковина в яблуках також може зіграти певну роль.

Авокадо

Авокадо, популярна їжа для сніданку, повна здорових мононенасичених олій, незамінних жирних кислот, рослинних стеролів, що знижують рівень холестерину, вітаміну Е тощо, які допомагають знизити артеріальний тиск.

Вживання п’яти або більше порцій авокадо на тиждень призвело до 17% зниження артеріального тиску.

Зелений чай

Мета-аналіз існуючих досліджень показав, що щоденне вживання п’яти-шести чашок зеленого чаю може призвести до зниження систолічного артеріального тиску, загального холестерину та ліпопротеїнів низької щільності (поганого холестерину).